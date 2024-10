Europei 2024, le partite del 30 giugno: Georgia-Spagna ed Inghilterra-Slovenia

Domenica 30 giugno continuano gli ottavi di finale degli Europei 2024. Il calendario della competizione propone due, nuovi appuntamenti. Essi si disputano alle 18:00 e alle 21:00. I match sono ad eliminazione diretta: in caso di pareggio al termine del tempo regolamentare, dunque, si prosegue con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Europei 2024 domenica 30 giugno, alle 18:00 l’Inghilterra

Domenica 30 giugno, i primi team a scendere in campo per gli Europei 2024 sono l’Inghilterra e la Slovacchia. La partita si disputa alla Veltins Arena di Gelsenkirchen ed ha come grandi favoriti i padroni di casa. Gli inglesi, allenati da Gareth Southgate, hanno una rosa che, sulla carta, è molto più forte rispetto a quella degli slovacchi.

I secondi classificati ad Euro 2020, però, fino a questo momento hanno deluso. Nonostante l’imbattibilità e il primo posto nel girone, ottenuto grazie ad una vittoria e a due pareggi, i britannici hanno offerto delle performance negative. La Slovacchia, allenata dal tecnico italiano Calzona, ha invece ottenuto un’insperata qualificazione solo ai ripescaggi, essendo una delle migliori terze.

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia

Inghilterra-Slovacchia del 30 giugno, valevole per gli Europei 2024, è in onda in diretta e in esclusiva esclusivamente su Sky. La piattaforma satellitare, che detiene i diritti televisivi per trasmettere tutti gli incontri del torneo, la propone sulle reti Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Gli incaricati di commentare la sfida sono Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Al loro fianco, in qualità di inviato a bordocampo, c’è Filippo Benincampi.

Europei 2024 domenica 30 giugno, la Spagna contro la sorpresa Georgia

Gli Europei 2024, il 30 giugno, vanno avanti alle 21:00, quando è atteso il fischio di inizio di Spagna-Georgia. La squadra di casa, fino ad ora, è sembrata essere la più in forma del torneo. Non a caso, è l’unico team ad aver terminato la fase a gironi a punteggio pieno, avendo vinto, dominando, tutte e tre le partite disputate. Gli ospiti, spinti da Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, sono la sorpresa del trofeo. Contro ogni previsione, si sono qualificati come migliore terza, sconfiggendo per due a zero il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Spagna-Georgia è l’unico impegno di domenica 30 giugno degli Europei 2024 ad essere trasmesso in chiaro. Il faccia a faccia è in onda in diretta su Rai 1, con il commento di Dario Di Gennaro ed Andrea Stramaccioni. A bordocampo è presente Alessandra D’Angiò. Su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, invece, Spagna-Georgia è raccontata da Riccardo Gentile e Luca Marchegiani, supportati a bordocampo da Giovanni Guardalà.