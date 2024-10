Europei 2024, il 10 luglio Olanda-Inghilterra: è decretata la seconda finalista

Mercoledì 10 luglio si svolge la seconda ed ultima semifinale degli Europei 2024. A giocarsi l’accesso alla finale del torneo calcistico più prestigioso del Vecchio Continente ci sono l’Olanda e l’Inghilterra.

Europei 2024 mercoledì 10 luglio, il match in onda alle 21:00

Olanda-Inghilterra, semifinale degli Europei 2024 che si disputa mercoledì 10 luglio, prende il via alle ore 21:00. Ad ospitare la sfida è il suggestivo Westfalenstadion di Dortmund.

Gli Orange, che ben hanno figurato nel corso del torneo, sperano di centrare una finale che manca dal lontano 1988. Anno, questo, nel quale sono riusciti a sollevare il trofeo, sconfiggendo in finale l’Unione Sovietica con il risultato di 2 a 0.

L’Inghilterra, in campo venerdì 10 luglio, mira a disputare la seconda finale di fila degli Europei. Dopo la grande delusione di tre anni fa, quando di fronte al proprio pubblico ha perso il match decisivo contro l’Italia, la Nazionale guidata da Southgate spera di riuscire a sollevare per la prima volta il titolo continentale. Nonostante le diciassette partecipazioni, infatti, i Tre Leoni non sono mai riusciti ad iscrivere il loro nome nell’albo dei vincitori.

La partita in chiaro su Rai 1

Come già accaduto per la prima semifinale, che ha opposto la Spagna alla Francia, anche Olanda-Inghilterra è visibile in diretta e in chiaro sulla Rai. A tal proposito, il punto di riferimento è la rete ammiraglia, che si collega con il prepartita dalle 20:35 circa. Al timone di tale spazio di approfondimento ci sono Marco Lollobrigida e Simona Rolandi.

La partita, su Rai 1, è commentata dalla coppia composta da Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro, ovvero le voci che hanno narrato tutte le sfide disputate nel torneo dall’Italia. Al termine, dopo il triplice fischio, spazio a Notti Europee. Lo studio postpartita è guidato da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. Insieme a loro ci sono vari ospiti, compreso Mauro Bergonzi, che analizza i principali casi di moviola.

Europei 2024 mercoledì 10 luglio, la programmazione tv di Sky

Olanda-Inghilterra di mercoledì 10 luglio, oltre che su Rai 1, è proposta in diretta da Sky. La piattaforma satellitare a pagamento la manda in onda sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. In cabina di commento è protagonista Massimo Marianella.

Infine, la semifinale è visibile gratuitamente in diretta streaming ed on demand su Rai Play. A pagamento, è possibile seguirla su Now TV e Sky Go.