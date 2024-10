Generazione di Fenomeni, su Rai 2 il documentario sulla Nazionale di Pallavolo Maschile: la trama

Martedì 23 luglio, in prima serata su Rai 2, è in onda Generazione di Fenomeni. Il documentario celebra le imprese realizzate negli anni ’90 dalla Nazionale di Pallavolo Maschile.

Generazione di Fenomeni, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Generazione di Fenomeni è Dinamo. Tale agenzia ha collaborato con Rai Documentari. La produzione ha il patrocinio della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Nato da un’idea originale di Andrea Zorzi, la sceneggiatura è scritta da Filippo Nicosia e da Paolo Borraccetti. Quest’ultimo, inoltre, ha curato anche la regia.

Con Generazione di Fenomeni, dunque, la seconda rete della TV di Stato prosegue la propria programmazione tv ad hoc in vista delle Olimpiadi di Parigi. Ai giochi olimpici in partenza il prossimo venerdì parteciperà proprio la Nazionale Italiana di Pallavolo, allenata da Ferdinando De Giorgi, ex membro della squadra degli anni ’90.

Generazione di Fenomeni, la trama

Nel corso di Generazione di Fenomeni è proposto un focus sulla compagine italiana di pallavolo maschile, che negli anni ’90 ha ottenuto numerosi successi. Non a caso, il team, nel 2021, ha ottenuto la nomina come Squadra di Pallavolo più forte del XX secolo.

La storia della nostra Nazionale cambia per sempre nel 1989, quando sulla panchina arriva Julio Velasco. È lui, infatti, che dà il via ad un ciclo di successi, il primo dei quali giunge già l’anno seguente, nel 1990. Il nostro paese, in quell’anno, domina i mondiali, ottenendo il primato iridato. Lo stesso scenario si ripete nelle due edizioni successive, nel 1994 e nel 1998. L’Italia diventa uno dei pochi paesi nella storia ad aver vinto tre mondiali consecutivi.

Spoiler finale

Nonostante il dominio, però, non mancano le cocenti delusioni. Come racconta Generazione di Fenomeni, il dream team azzurro, in grado di vincere in ogni competizione, non riesce ad ottenere la medaglia d’oro olimpica. Sia nei giochi del 1992 che in quelli del 1996, infatti, l’Italia perde contro i Paesi Bassi, rispettivamente ai quarti di finale ed in finale. Al termine di quest’ultima sconfitta, la delusione fu talmente cocente da spingere Velasco a rassegnare le proprie dimissioni, chiudendo uno dei cicli sportivi più vincenti di sempre.

Generazione di Fenomeni, i giocatori

In Generazione di Fenomeni, le immagini di archivio si alternano con altre inedite, riprese direttamente dai giocatori della compagine. Nel documentario, infine, è possibile rivedere all’opera tutti i giocatori della squadra. I fenomeni di quegli anni erano Ferdinando De Giorgi, Andrea Anastasi, Davide Bellini, Lorendo Bernardi, Luca Cantagalli, Marco Bracci, Mirko Corsano ed Alessandro Fei.

Con loro anche Claudio Galli, Andrea Gardini, Andrea Giani, Giacomo Giretto, Pasquale Gravina, Andrea Lucchetta e Stefano Margutti. Altri protagonisti erano Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Marco Meoni, Michele Pasinato, Gilberto Passani, Damiano Pippi, Simone Rosalba, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli, Fabio Vullo ed Andrea Zorzi. Infine, c’è l’indimenticabile Vigor Bovolenta, morto a 37 anni dopo un malore accusato durante una partita.