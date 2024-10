Sophie Cross Verità nascoste 2 seconda puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Martedì 23 luglio, su Rai 1, è in onda la seconda puntata di Sophie Cross Verità nascoste 2. La serie, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle 21:20.

Sophie Cross Verità nascoste 2 seconda puntata, regista e dove è girata

La seconda stagione di Sophie Cross Verità nascoste è una produzione originale delle società ARD Degeto, RTBF, France TV Studio, Les Gens e Gardner & Domn. L’ideatore è Paul Piedfort, che ha firmato anche la sceneggiatura. La regia, invece, è a cura di Adeline Darraux.

Le riprese della seconda stagione si sono svolte in varie località del Belgio, compresa la capitale Bruxelles. Il nuovo capitolo della serie è composto da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 120 minuti. Salvo ulteriori modifiche di palinsesto, il finale di stagione dovrebbe essere in onda martedì 30 luglio.

Sophie Cross Verità nascoste 2 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Sophie Cross 2, la protagonista, ex avvocatessa ed oggi poliziotta, deve indagare sulla morte di un uomo. La vittima si chiama Marchand, è un noto legale della città ed il corpo privo di vita è rinvenuto carbonizzato all’interno della sua automobile.

I protagonisti avviano subito le indagini, concentrandosi in particolare sui contatti avuti da Marchand sul luogo di lavoro. Così facendo, scoprono che quest’ultimo, tempo prima, aveva ottenuto l’incarico di difendere in tribunale il signor Vitock, proprietario di un’agenzia di adozione chiamata Arc en ciel.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento in onda oggi, i coniugi Linhart confessano alle forze dell’ordine di essere riusciti ad adottare la loro bambina pagando proprio l’Arc en ciel. Marito e moglie, inoltre, ammettono di essere riusciti a portare a termina tale operazione mediante l’intermediazione di Celine Chassagne.

In seguito, le attenzioni dei poliziotti si spostano su un’altra, misteriosa vicenda. Sophie e Fred devono risolvere un caso di omicidio: la vittima, in questo caso, è una giovane campionessa di atletica. Infine, con l’aiuto del marito Thomas, la protagonista è ancora alla ricerca di suo figlio, scomparso da qualche anno.

Sophie Cross Verità nascoste 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Sophie Cross Verità nascoste 2, il cui nuovo appuntamento è in onda il 23 luglio su Rai 1 ed è visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.