Coppa Italia 2024-2025, la programmazione tv del 32esimi di finale: le partite e i telecronisti

È iniziata ufficialmente la nuova stagione di calcio. Ad aprire le danze, come di consueto, ci sono i 32esimi di finale della Coppa Italia, la cui edizione 2024-2025 è trasmessa, in diretta ed in esclusiva, sulle reti Mediaset.

Coppa Italia 2024-2025, le partite del sabato

Sabato 10 agosto si disputano quattro partite valevoli per i 32esimi di finale di Coppa Italia 2024-2025. Si parte alle 18:00, quando la rete del digitale terrestre 20 propone la sfida che oppone la Cremonese al Bari. La telecronaca è di Raffaele Pappadà.

Alle 18:30, su Italia 1, spazio all’Hellas Verona. Il team, anche quest’anno fra i protagonisti della Serie A, accoglie il Cesena, che presto debutterà in Serie B dopo la promozione ottenuta l’anno scorso. Hellas Verona-Cesena è raccontata dalla coppia composta da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Alle 20:45 torna protagonista 20 con Empoli-Catanzaro. L’incontro è narrato da Federico Mastria. Infine, alle 21:15, il Napoli di Antonio Conte, fra le novità più attese della prossima stagione calcistica, accoglie allo Stadio Diego Armando Maradona il Modena. In cabina di commento ci sono Massimo Callegari e Massimo Paganin. Al termine, su Italia 1, c’è lo studio condotto da Monica Bertini e con ospiti Graziano Cesari, Ivan Zazzaroni, Massimo Mauro e Cristian Panucci.

Chi gioca la domenica

Altri quattro match dei 32esimi di finale di Coppa Italia si disputano domenica 11 agosto. Alle 18:00, su 20, il Venezia neopromosso in Serie A sfida il Brescia con il commento di Raffaele Pappadà. Alle 18:30, su Italia 1, le voci di Massimo Cellegari e Massimo Paganin raccontano Parma-Palermo.

Su 20, alle 20:45, la Sampdoria sfida il Como di Cesc Fabregas, neopromossa nella massima categoria e grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. A Federico Mastria è affidato il compito di narrare ciò che avviene in campo. Infine, alle 21:15 su Italia 1, spazio a Torino-Cosenza, che ha come telecronisti Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Al termine di tutti i match, su Italia 1, la giornalista Monica Bertini conduce lo studio post-partita. Con lei, in qualità di opinionisti, ci sono Stefano Sorrentino, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Andrea De Marco.

Coppa Italia 2024-2025, le partite del lunedì

I 32esimi di finale di Coppa Italia 2024-2025 terminano lunedì. Dalle 18:00 su 20 c’è Frosinone-Pisa con telecronaca di Giampiero Foglia Manzillo. Alle 18:30, Italia 1 manda in onda Lecce-Mantova, raccontata da Riccardo Trevisani ed Andrea Agostinelli. Alle 20:45 torna protagonista 20 con Salernitana-Spezia, che ha come commentatore Roberto Ciarapica. Infine, alle 21:00 su Italia 1, il Cagliari affronta la Carrarese. Le voci scelte per narrare il confronto sono quelle di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi. Al termine, Monica Bertini guida su Italia 1 il post-partita con ospiti Franco Ordine, Andrea De Marco, Stefano Sorrentino ed Alessio Tacchinardi.