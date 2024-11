Supercoppa Europea 2024, la finale del 14 agosto su Sky Sport

Mercoledì 14 agosto si disputa la finale della Supercoppa Europea 2024. Il fischio di inizio del match è previsto per le 21:00.

Supercoppa Europea 2024, il Real Madrid sfida l’Atalanta

La Supercoppa Europea, anche nell’edizione 2024, ha il compito di aprire la nuova stagione calcistica. A fronteggiarsi fra loro ci sono la squadra vincitrice dell’ultima Champions League e quella che, invece, ha trionfato in Europa League. Dopo numerosi anni di assenza, nel torneo torna ad essere protagonista il nostro paese.

Nella Supercoppa Europea 2024, infatti, si fronteggiano il Real Madrid e l’Atalanta. I Blancos, allenati da Carlo Ancelotti, hanno sollevato la coppa più prestigiosa del Vecchio Continente dopo aver sconfitto in finale il Borussia Dortmund. I neroazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, giungono al match dopo aver umiliato per tre a zero i tedeschi del Bayern Leverkusen.

La sfida si svolge in campo neutro. L’impianto scelto per ospitare il faccia a faccia è lo Stadio Nazionale di Varsavia, in Polonia.

Supercoppa Europea 2024, la diretta su Sky Sport

Molti gli elementi di interesse intorno alla Supercoppa Europea. In primis perché si tratta della prima partita ufficiale di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid. Il talento francese, dopo anni al Paris Saint Germain, nelle scorse settimane ha ufficializzato il trasferimento in Spagna. Fra gli atalantini, invece, potrebbe pesare l’assenza di Gianluca Scamacca. L’attaccante, grande protagonista della scorsa stagione, nelle amichevoli internazionali ha accusato un gravissimo infortunio, che lo ha costretto ad una operazione al crociato.

Real Madrid-Atalanta, match valevole per la Supercoppa Europea 2024, non è trasmesso in chiaro. L’incontro, infatti, è in onda in esclusiva solamente su Sky Sport. La piattaforma satellitare la propone sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Il commento è a cura di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Gli spazi del pre e post partita sono condotti da Federica Masolin. Con lei, in studio, vi sono vari ospiti, che commentano tutto ciò che è avvenuto in campo. Gli inviati sono Massimiliano Nebuloni e Giorgia Cenni.

Una stagione di grande calcio internazionale su Sky

La Supercoppa Europea 2024 è solo il primo di una lunga serie di eventi di calcio internazionale ad essere visibile in diretta su Sky. La piattaforma satellitare, infatti, detiene i diritti tv per trasmettere in diretta e in esclusiva ben 185 partite delle 203 previste nella prossima edizione della Champions League. Le restanti 18, ancora una volta, sono offerte solo su Amazon Prime Video, che propone in ogni turno il miglior incontro del mercoledì. Su Sky, inoltre, è possibile assistere a tutti gli incontri della Europea League e della Conference League.