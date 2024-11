Newsroom Buio sopra Kabul, su Rai 3 un racconto esclusivo dalla capitale dell’Afghanistan

Mercoledì 14 agosto, su Rai 3, è in onda la puntata di Newsroom intitolata Buio sopra Kabul. L’appuntamento è fruibile, in prima visione sulla terza rete della TV di Stato, dalle 21:20.

Neswroom, la cui prima edizione va avanti con l’appuntamento Buio sopra Kabul, è una produzione originale della Direzione Approfondimento e della Direzione Contenuti Digitali e Transmediali.

Al timone della trasmissione c’è la giornalista Monica Maggioni. Ex Direttrice del TG1, la cronista, nelle prossime settimane, torna al timone del talk In mezz’ora, in onda tutte le settimane, la domenica pomeriggio. Oltre che in televisione, il programma è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

L’appuntamento odierno di Newsroom, intitolato Buio sopra Kabul, propone analisi e reportage direttamente dall’Afghanistan. Nell’indifferenza della comunità internazionale, infatti, il paese è ripiombato nel buio ed è tornato nella morsa dei talebani.

Come racconta il format, ciò che è avvenuto nello Stato rappresenta una delle peggiori sconfitte contemporanee dell’Occidente. Dopo l’attentato dell’11 settembre del 2001, gli Stati Uniti d’America hanno deciso di invadere l’Afghanistan. L’obiettivo di tale azione è il rovesciamento del regime dei talebani, per scacciare Al Qaeda dal vertice del potere. Dopo aver conquistato il paese è partito un periodo di transizione, durante il quale si è combattuto contro la guerriglia talebana.

Sono trascorsi venti anni di guerra e devastazione, ma la situazione è tornata al punto di partenza. Tre anni fa, in seguito agli Accordi di Doha, l’esercito degli USA ha lasciato il paese. In quella occasione, i talebani avevano promesso di rispettare i diritti umani e di formare un governo rappresentativo delle diverse anime presenti. Nulla di tutto questo, però, è avvenuto.

In Buio sopra Kabul di Newsroom è raccontata la realtà attuale del paese. I talebani, non appena tornati al potere, hanno fatto ripiombare lo Stato in un clima di repressione ed oscurantismo religioso. Le donne, inoltre, sono progressivamente sparite dalla scena pubblica. Ad oggi, sono escluse da tutte le attività sociali.

Newsroom, nella puntata di oggi, mercoledì 14 agosto, propone un focus sul senso di frustrazione e disperazione di chi ha combattuto ed ha sacrificato la propria esistenza per dare agli afghani un futuro migliore. Sono le storie dei militari italiani e di quelli dei contingenti internazionali, che oggi cercano di sopravvivere a ricordi dolorosi e a ferite fisiche e psicologiche. Il tutto senza sapere più a cosa è servito il loro sacrificio.