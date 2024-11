MotoGP Austria 2024, la programmazione tv: orari e dove vedere la gara

Sabato 17 e domenica 18 agosto si svolgono gli appuntamenti del Gran Premio di Austria 2024 di MotoGP. La gara di questo fine settimana è l’undicesima del mondiale, iniziato lo scorso marzo in Qatar.

MotoGP Austria 2024, prosegue la lotta fra Martin e Bagnaia

Con ogni probabilità, durante il Gran Premio di Austria di MotoGP prosegue il confronto fra Martin e Bagnaia. Il primo, punta di diamante del team Prima Pramac Racing, guida la classifica dei piloti con 241 punti. Il secondo, nostro connazionale della Ducati Lenovo, segue a quota 238, dunque a sole tre distanze del primato. In una situazione di tale equilibrio, ogni punto potrebbe essere decisivo.

Tutte le sessioni della MotoGP in Austria si disputano al Red Bull Ring, ovvero il circuito nel quale è di casa la KTM. Quella di quest’anno è la trentatreesima edizione. La prima risale al 1971 e il record di vittorie appartiene a Giacomo Agostini, che qui ha tagliato il traguardo per primo in ben sei occasioni. Negli ultimi due anni, ovvero nel 2022 e nel 2023, ha trionfato Pecco Bagnaia.

Gli orari e la programmazione tv

La giornata del sabato del fine settimana di MotoGP in Austria inizia alle 10:50, quando si disputano le qualifiche. In seguito, a partire dalle 15:00, parte la Sprint. Con tale nome si intende una gara a tutti gli effetti, che ha una durata dimezzata rispetto a quella originaria della domenica. L’ordine di arrivo finale non determina la griglia di partenza, che invece è stabilita sulla base dell’esito delle qualifiche. Tuttavia, la classifica è utile in quanto assegna punti per la classifica finale dei piloti.

La domenica, dopo il breve Warm Up delle 09:40, è molto attesa la gara. I semafori verdi di quest’ultima si accendono dalle 14:00. Tutti gli appuntamenti del sabato sono visibili in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in chiaro su TV8. La gara, invece, è trasmessa in live solo su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (2o1). Su TV8 è in onda in differita dalle 17:05.

MotoGP Austria 2024, chi sono i telecronisti

Tutti gli appuntamenti del fine settimana in Austria di MotoGP sono commentati dalla storica coppia composta da Guido Meda e Mauro Sanchini, oramai da anni le voci italiane del motomondiale. Gli inviati ai box sono Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. I due hanno il compito di raccogliere in tempo reale le indicazioni date ai piloti dalle loro scuderie. Gli spazi che precedono e seguono ogni sessione, infine, sono condotti dalla giornalista Vera Spadini.