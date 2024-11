My Home My Destiny, le puntate del 17 e 18 agosto

Sabato 17 e domenica 18 agosto, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La programmazione tv italiana della soap opera procede con due nuove puntate, entrambe al via alle 14:40 circa.

My Home My Destiny 17 18 agosto, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 17 18 agosto, la trama

Nel corso di My Home My Destiny di sabato 17 agosto, la protagonista Zeynep ritrova Mehdi steso a terra nel suo negozio. L’uomo è rimasto vittima di una aggressione ed è costretto a recarsi in ospedale. Una volta qui, i medici constatano che non è in gravi condizioni e che dovrà rimanere in osservazione nella struttura sanitaria per una sola notte. Nonostante questo, il personaggio principale decide di passare la notte con lui.

Mehdi, approfittando di un momento di assenza di Zeynep dalla camera di ospedale, decide di controllarle il telefono. Così facendo scopre che la protagonista ha scambiato una serie di messaggi con Baris, che le ha dato appuntamento in un hotel di Istanbul per un incontro di lavoro.

Spoiler finale

In My Home My Destiny del 18 agosto, Mehdi è geloso della vicinanza fra Zeynep e Baris. Decide di convincere la donna a recarsi all’incontro, per poi seguirla di nascosto. Nel frattempo, Nermin è sempre più preoccupata per la situazione che si è venuta a creare. Non sapendo cosa fare, parla con Baris e lo invita a convincere Zeynep a chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con Mehdi. Quest’ultimo, infine, va su tutte le furie quando scopre che Kibrit ha accettato di prendere il violino che ha ricevuto in dono da Baris.

My Home My Destiny 17 18 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, in onda con nuovi appuntamenti nel pomeriggio del sabato e della domenica, su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.