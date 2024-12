Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024: dove vederla e portabandiera, fra gli ospiti Ofenbach

Domenica 8 settembre è in programma la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024. I Giochi terminano dopo dieci giorni intensi di gare, nelle quali l’Italia è stata assoluta protagonista.

Cerimonia di Chiusura Paralimpiadi 2024, l’evento si svolge nello Stade de France

La Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024 sarà simile a quella che, lo scorso agosto, ha chiuso ufficialmente le Olimpiadi. In primis perché la Direzione artistica è affidata allo stesso regista, ovvero Thomas Jolly. Inoltre, l’intero evento sarà ambientato nell’impianto Stade de France di Parigi.

L’inizio dovrebbe essere fissato per le 20:30 e l’intero spettacolo dovrebbe avere una durata di circa 150 minuti, terminando intorno alle 23:00. Nonostante non vi siano notizie certe, sicuramente lo show alternerà momenti di puro spettacolo ad altri più istituzionali. Fra questi, c’è la sfilata delle delegazioni, Italia compresa. La nostra compagine, al termine delle dieci giorni di gare, può essere sicuramente soddisfatta. In attesa dei risultati delle ultime finali odierni, il medagliere indica gli Azzurri in quinta posizione con ben 71 medaglie, 24 delle quali d’oro. La Federazione non ha ancora comunicato i nomi degli atleti che faranno da portabandiera.

Il passaggio di consegna con Los Angeles

Nella prima parte della Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024 sarà celebrata la storia di Parigi. Grande spazio avrà la musica: secondo le indiscrezioni, infatti, si alterneranno nello stadio più di venti cantanti ed artisti. Fra loro, quasi sicuramente ci saranno il compositore Jean Michel Jarre e il duo parigino Ofenbach.

Proprio come accaduto già nella Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, anche in quella delle Paralimpiadi ci sarà il passaggio di testimone con Los Angeles, città che ospiterà, nel 2028, la prossima edizione dei Giochi. Per tale motivo ci si collegherà in diretta con Venice Beach, dove presenzieranno, fra gli altri, il rapper Garnett Silver Hall, il pianista Matthew Whitaker ed Anderson Paak. Al termine dell’evento si procederà con lo spegnimento del braciere olimpico, acceso per la prima volta il 26 luglio scorso nel giardino delle Tuileries.

Cerimonia di Chiusura Paralimpiadi 2024, dove vederlo

La Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024 è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2. La seconda rete della TV di Stato si collega in diretta da Parigi dalle 20:00, per poi cedere la linea al TG2, che andrà in onda in edizione ridotta. La telecronaca, così come per la Cerimonia di Apertura, dovrebbe essere curata da Luca Di Bella, Lorenzo Roata e Claudio Arrigoni. In streaming, è possibile seguire tutto lo show gratuitamente tramite Rai Play.