Olimpiadi 2024, la Cerimonia di chiusura: diretta su Rai 2, ospiti Billie Eilish e Red Hot Chili Peppers

Domenica 11 agosto si disputa la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024. I Giochi Olimpici di Parigi, dunque, chiudono i battenti dopo circa due settimane ininterrotte di gare.

Olimpiadi 2024 Cerimonia di chiusura, il passaggio di testimone con gli USA

La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 sarà decisamente differente da quella di apertura. In primis perché non si svolgerà fra le vie di Parigi, ma dentro lo Stade de France. Ancora top secret il programma, ma quel che è certo è che l’intero evento avrà una durata contenuta, di circa due ore.

Come da tradizione, inoltre, la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi passerà il testimone agli Stati Uniti, che ospiteranno i prossimi Giochi Olimpici nei pressi di Los Angeles. Molti gli ospiti presenti, fra cui c’è l’attore Tom Cruise. Quest’ultimo, già da qualche settimana nella capitale francese, dovrebbe essere il protagonista di una coreografia spettacolare e decisamente molto adrenalinica.

La musica con Snoop Dog, Billie Eilish e Red Hot Chili Peppers

Grande spazio, nella Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, lo ha la musica. In rappresentanza della Francia dovrebbero esserci gli Air e i Phoenix. Il primo è un duo musicale molto noto soprattutto nel genere elettronico, i secondi sono un gruppo pop rock in attività dal 1992.

Direttamente dagli USA, invece, arrivano tre grandi nomi della musica internazionale. In primis c’è Billie Eilish, giovane artista che vanta in carriera già un Premio Oscar e due Golden Globe. Spazio ai Red Hot Chili Peppers, nati artisticamente proprio a Los Angeles ed autori di successi come Californication, Otherside e Dark Necessities. Infine, c’è Snoop Dogg, rapper che ha venduto oltre 35 milioni di dischi in tutto il mondo e miglior rappresentante del genere g-funk.

Nella Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 tutti gli Stati che hanno partecipato al torneo sfilano nello stadio. I portabandiera dell’Italia sono Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiammingo, che formano una coppia anche nella vita. Lui, nel nuoto, ha ottenuto un argento nei 1500 metri e un bronzo negli 800 metri stile libero. Lei, nella scherma, ha vinto l’oro nella spada femminile a squadre.

Olimpiadi 2024 Cerimonia di chiusura, dove vederla

In Italia, la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2024 è visibile in diretta dalle 20:50. In chiaro è trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play ed è commentata dalla coppia composta da Franco Bragagna e da Alberto Romagnoli. A pagamento, lo show è in onda sulla rete Eurosport 1, fruibile su Discovery+, su Tim Vision, su DAZN e su Sky, che propone la rete sul canale 210.