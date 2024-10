Europa League e Conference League 2024-2025, la seconda giornata: orari, partite e telecronisti

Giovedì 3 ottobre si disputa la seconda giornata di Europa League e di Conference League 2024-2025. Le due competizioni europee sono trasmesse, in esclusiva, su Sky.

Europa League 2024-2025 seconda giornata, il match della Lazio

La seconda giornata di Europa League 2024-2025 parte dalle 18:45. In tale fascia oraria,infatti, è previsto il fischio di inizio della partita della Lazio. I biancoazzurri, guidati da Marco Barone, accoglie presso lo Stadio Olimpico i francesi del Nizza. Si tratta, almeno sulla carta, di una sfida ostica per i nostri portacolori.

Il club transalpino è un avversario sicuramente ostico. Gli ultimi loro risultati, comunque, sono stati altalenanti. Nono in classifica a quota otto punti, il team, negli ultimi tre match, ha ottenuto un pareggio, una vittoria ed una sconfitta. La Lazio, a sua volta, è settima in classifica, a soli tre punti di distanza dalla capolista Napoli di Antonio Conte.

Lazio-Nizza, valevole per la seconda giornata di Europa League 2024-2025, è trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Il commento è di Dario Massara e Fernando Orsi.

Europa League 2024-2025 seconda giornata, dove vedere il confronto fra l’Elfsborg e la Roma

In seguito, la seconda giornata di Europa League procede, per le italiane, dalle 21:00. La Roma di Ivan Juric, dopo la brutta sconfitta rimediata all’andata, è di scena in Svezia, dove affronta i padroni di casa dell’Elfsborg.

I giallorossi provano ad ottenere il primo trionfo nella competizione, dopo il pareggio per 1 a 1 maturato in casa, la scorsa settimana, contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. L’Elfsborg, invece, è quinto in classifica. Al debutto ha perso contro gli olandesi dell’AZ, che in casa sono riusciti a trionfare per tre a due.

Elfsborg-Roma, valevole per la seconda giornata di Europa League 2024-2025, è proposto su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Le voci che raccontano l’appuntamento sono quelle di Federico Zancan e di Aldo Serena.

La Fiorentina in Conference League

Oltre all’Europa League, giovedì 3 ottobre è in programma la prima giornata di Conference League. L’unica italiana del torneo è la Fiorentina. I viola, guidati da Raffaele Palladino, sono impegnati di fronte al pubblico di casa contro il The New Saints. I gallesi, sulla carta, sono nettamente sfavoriti. I padroni di casa, invece, sperano di inizia la competizione con una vittoria. È possibile seguire Fiorentina-The New Saints su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253 e Sky Sport 4K (213). I commentatori sono Davide Polizzi e Massimo Gobbi.