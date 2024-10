Kostas ultima puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 3 ottobre, su Rai 1, è in programma l’ultima puntata di Kostas. Il finale della prima stagione è trasmesso, come di consueto, in prima serata, dalle ore 21:20.

Kostas ultima puntata, regista e dove è girata

Kostas è una produzione originale di Palomar, che ha realizzato il titolo in collaborazione con Rai Fiction. La trama è tratta dai romanzi intitolati Si è suicidato il Che, Ultime della notte e Difesa a zone, scritti dall’autore greco Petros Markaris. Per rispettare al meglio l’ambientazione originale, anche la fiction è ambientata in Grecia e, in particolare, nella capitale Atene.

La prima stagione della serie, che come detto giunge al termine oggi, giovedì 3 ottobre, ha ottenuto buoni ascolti. Il titolo, nelle tre puntate precedenti, ha convinto una media di 2,9 milioni di telespettatori, con una share vicina al 18%. La sceneggiatura è firmata da Pier Paolo Piciarelli, Salvatore De Mola, Michela Straniero e Valentina Alferj. La regia, invece, è a cura di Milena Cocozza.

Kostas ultima puntata, la trama

Durante l’ultima puntata di Kostas, il protagonista e il resto degli inquirenti continuano ad indagare sul caso legato ai suicidi. Dopo Favieros, infatti, anche il politico Stefanakos è rinvenuto privo di vita: secondo i poliziotti, anche lui si sarebbe tolto la vita. Charitos si convince del fatto che le due vicende siano collegate fra loro. Tuttavia, le vittime non hanno alcun legame fra loro, se non il passato comune da oppositori politici. Kostas, allora, sceglie di farsi aiutare da Zisis, ex prigioniero politico.

Spoiler finale

In seguito, nel corso del finale della prima stagione di Kostas, quest’ultimo affronta un’indagine legata agli anni della dittatura. Fatto, questo, che lo costringe a fare i conti con il peso del passato del padre Stefanon. Ex poliziotto in servizio durate il periodo della dittatura, è stato testimone di numerosi atti di violenza commessa durante blitz ed interrogatori. Caterina si prepara per affrontare la tesi. Adriana, infine, prova a ridefinire sé stessa, anche mediante un nuovo lavoro.

Kostas ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Kostas, serie tv poliziesca che termina oggi, giovedì 3 ottobre, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.