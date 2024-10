Serie A 2024-2025, l’ottava giornata: Juve-Lazio su Sky, Roma-Inter solo su DAZN

Sabato 19 ottobre prende il via l’ottava giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo torneo calcistico italiano, come sempre, è visibile in diretta ed in esclusiva solo su DAZN. Tre di questi, invece, sono visibili anche su Sky Sport.

Serie A 2024-2025 ottava giornata, gli anticipi del sabato

Sono tre gli anticipi dell’ottava giornata di Serie A 2024-2025. Si parte alle ore 15:00, quando il Como di Cesc Fabregas prova a tornare alla vittoria contro il Parma, che ha ottenuto solo due punti negli ultimi cinque impegni. In contemporanea c’è il fischio di inizio di Genoa-Bologna. I padroni di casa sono terzultimi, reduci da tre sconfitte di fila. Il Bologna, invece, è tredicesimo in classifica, ma non perde in campionato dal 25 agosto.

Il terzo anticipo del sabato di Serie A è quello delle 18:00 fra il Milan e l’Udinese: si tratta, classifica alla mano, di uno spareggio per l’Europa. I rossoneri sono sesti, con undici punti. Gli ospiti, invece, sono quinti, a quota tredici punti. Infine, alle 20:45, l’ottava giornata parte anche su Sky Sport grazie alla sfida, sulla carta molto interessante, fra la Juventus di Thiago Motta e la Lazio di Davide Barone.

Gli altri incontri

L’ottava giornata di Serie A prosegue domenica 20 ottobre. Alle 12:30, il Napoli di Antonio Conte, attuale capolista, è impegnata in trasferta contro l’Empoli, fra le squadre più in forma di questa prima parte di stagione. Alle 15:00 sono in programma due partite. La prima si disputa al Via del Mare ed ha come protagoniste il Lecce e la Fiorentina. La seconda si svolge a Venezia, dove i padroni di casa sono a caccia dei tre punti contro l’Atalanta.

Alle 18:00, sia DAZN che Sky propongono Cagliari-Torino. I sardi sperano di replicare l’ottimo risultato ottenuto in trasferta contro la Juventus. Gli ospiti, settimi in classifica, hanno raccolto due sconfitte consecutive e sono in un momento di netto calo fisico. Alle 20:45, la Roma di Ivan Juric prova a fermare, allo Stadio Olimpico, l’Inter campione d’Italia in carica. Infine, il posticipo di lunedì 21 ottobre è in calendario alle 20:45 con il confronto fra Hellas Verona e il Monza.

Serie A 2024-2025 ottava giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per l’ottava giornata di Serie A.

Juventus-Lazio: Marinozzi e Montolivo;

Marinozzi e Montolivo; Cagliari-Torino: Zancan e Marocchi;

Zancan e Marocchi; Hellas Verona-Monza: non ancora comunicati.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN in occasione dell’ottava giornata di Serie A 2024-2025.