Tale e quale show 2024, la quinta puntata: vince Amelia Villano con Giusy Ferreri

Venerdì 18 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la quinta puntata di Tale e quale show 2024. Il programma, visibile dalle ore 21:20, è stato condotto da Carlo Conti.

Tale e quale show 2024 quinta puntata, il ritorno di Gabriele Cirilli

Nella quinta puntata di Tale e quale show, visibile on demand tramite il sito di Rai Play, si sono esibiti, rigorosamente dal vivo, tutti i concorrenti di questa edizione. I partecipanti, al termine delle performance, sono stati votati dai tre giudici fissi dell’edizione, ovvero Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.

A loro, ogni settimana, si aggiunge un quarto giudice speciale. In tale ruolo, nella diretta di ieri, c’era Gabriele Cirilli, artista che conosce molto bene il format, al quale ha partecipato per svariati anni prima da concorrente, poi da “ripetente” in coppia con Francesco Paolantoni.

Oltre ai giudici, hanno contribuito alla formazione della classifica i pareri degli altri concorrenti e del pubblico a casa. Gli spettatori, mediante i social, hanno assegnato uno, tre e cinque punti. Tali bonus sono andati rispettivamente a Thomas, Giulia Penna e Verdiana.

La classifica

Per ciò che concerne la classifica, nella quinta puntata di Tale e quale show 2024 è confermatissima, all’ultimo posto, Carmen Di Pietro, che ha fatto ridere tutto lo studio con la sua personale versione di Alan Sorrenti. Decimo Simone Annicchiarico con la poco riuscita imitazione di Tony Renis. Seguono Roberto Ciufoli e Justine Mattera, in nona ed ottava posizione con Achille Lauro ed Heather Parisi.

Solo settima Kelly Joyce con Stromae, mentre sesto è Feisal Bonciani con Pharrel Williams. Bel quinto posto per Thomas, che ha fatto ballare il pubblico proponendo Justin Timberlake. Appena fuori dal podio, in quarta posizione, c’è Massimo Bagnato con Geolier. Al secondo posto, a pari merito, ci sono Verdiana con Mariah Carey e Giulia Penna con Elisa. La vincitrice della puntata è Amelia Villano, che ha trionfato con Giusy Ferreri.

Tale e quale show 2024 quinta puntata, le imitazioni della prossima settimana

Al termine della quinta puntata di Tale e quale show, Carlo Conti ha comunicato ai protagonisti quali saranno le imitazioni che dovranno portare sul palco la prossima settimana. Le interpretazioni sono: