Europa League 2024-2025, la terza giornata: la Roma affronta il Dinamo Kiev

Giovedì 24 ottobre si disputa la terza giornata di Europa League 2024-2025. Due le compagini italiane che presenziano nel turno. Si tratta dei team capitolini, ovvero la Roma e la Lazio.

Europa League 2024-2025 terza giornata, la Roma in casa

Ad aprire la terza giornata di Europa League 2024-2025 c’è la Roma. I giallorossi, guidati da Ivan Juric, accolgono allo Stadio Olimpico gli ucraini della Dinamo Kiev. Il fischio di inizio della partita è previsto alle 18:45 circa. I padroni di casa sono obbligati a vincere, in quanto occupano le zone basse della classifica.

Al momento, infatti, hanno ottenuto una sconfitta ed un pareggio nei primi due confronti. Ancora peggio hanno fatto gli ospiti. La compagine, rappresentate della capitale dell’Ucraina, è a quota zero punti, avendo perso entrambi gli appuntamenti fino ad ora disputati.

Roma-Dinamo Kiev è visibile, in diretta ed in esclusiva, su Sky. L’incontro, in particolare, è nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è curata dalla coppia composta da Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti.

Dove vedere la Lazio

Poche ore più tardi, dalle 21:00, scende in campo la Lazio. I biancocelesti, in occasione della terza giornata di Europa League 2024-2025, sono impegnati nella difficile trasferta contro il Twente. Gli olandesi, ancora imbattuti nel torneo con due pareggi, occupano al momento la sesta posizione in Eredivisie, ovvero il massimo campionato di calcio dell’Olanda. Gli ospiti, guidati da Marco Barone, sono a punteggio pieno, avendo vinto tutte e due le sfide precedenti.

Twente-Lazio è in onda su Sky. La piattaforma satellitare l’ha inserita nei palinsesti di Sky Sport 252 e di Sky Sport Uno (201). Le voci incaricate di raccontare tutto ciò che avviene sul campo sono quelle di Davide Polizzi e di Nando Orsi.

Europa League 2024-2025 terza giornata, in chiaro il Manchester United contro il Fenerbahce

Come di consueto, anche nella terza giornata di Europa League è proposto, in chiaro, uno dei migliori match con protagoniste squadre estere. La rete di riferimento è TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre che questa settimana propone l’interessante incontro fra il Fenerbahce e il Manchester United. I turchi padroni di casa, guidati da Jose Mourinho, sono a quota quattro punti. Gli ospiti, allenati da Erik Ten Hag, molto criticato in patria, hanno raccolto solo due punti, conseguiti dopo i pareggi contro il Twente e il Porto. Il commentatore scelto per la partita è Maurizio Compagnoni.