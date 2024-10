Serie A 2024-2025, la nona giornata: Inter-Juventus su Sky e DAZN

Venerdì 25 ottobre prende il via la nona giornata di Serie A 2024-2025. I dieci appuntamenti del turno sono in onda, in diretta e in esclusiva, su DAZN. Tre di questi sono visibili anche su Sky.

Serie A 2024-2025 nona giornata, gli anticipi

La nona giornata di Serie A 2024-2025 prende il via il 25 ottobre, dalle ore 18:30, quando scendono in campo l’Udinese e il Cagliari. I padroni di casa vogliono tornare a fare punti dopo il brutto stop della scorsa settimana. Gli ospiti, invece, vogliono allungare la striscia di risultati utili consecutivi, provenendo da due vittorie ed un pareggio. Il match è fruibile sia su Sky che su DAZN. Il campionato procede, sempre il venerdì, dalle 20:45, quando il Torino affronta il Como di Cesc Fabregas.

La nona giornata di campionato va avanti il sabato, con altri tre incontri. Alle 15:00, il Napoli, che al momento occupa il primo posto in classifica, accoglie presso lo Stadio Diego Armando Maradona il Lecce. Alle 18:00, il Bologna dovrebbe sfidare il Milan. Tuttavia, tale partita rischia il rinvio a data da destinarsi, a causa dell’allerta meteo in vigore nel territorio del capoluogo emiliano, già duramente colpito dal maltempo nelle scorse settimane. Alle 20:45, sia Sky che DAZN propongono il faccia a faccia tra l’Atalanta e l’Hellas Verona.

Gli incontri della domenica

La nona giornata di Serie A procede domenica 27 ottobre, quando alle 12:30 il Parma sfida, in casa, l’Empoli. Poche ore più tardi, alle 15:00, la Lazio in casa cerca i tre punti contro il Genoa di Alberto Gilardino, fra le compagini più in difficoltà in questo inizio di stagione. In contemporanea, sempre alle 15:00, il Monza accoglie il Venezia.

Alle 18:00, sia DAZN che Sky mandano in onda il big match fra l’Inter e la Juventus. L’incontro si disputa allo Stadio San Siro. I padroni di casa, campioni d’Italia in carica, attualmente sono secondi in classifica a 17 punti. Gli ospiti, terzi a sedici punti, sono ancora imbattuti in campionato, avendo ottenuto quattro vittorie ed altrettanti pareggi. Infine, alle 20:45, la Fiorentina cerca i tre punti contro la Roma.

Serie A 2024-2025 nona giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della nona giornata di Serie A 2024-2025.

Udinese-Cagliari: Nucera e Minotti;

Nucera e Minotti; Atalanta-Hellas Verona: Massara e Gobbi;

Verona: Massara e Gobbi; Inter-Juventus: Compagnoni e Marchegiani.

Queste, invece, le voci selezionate da DAZN per raccontare l’incontro.