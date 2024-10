Serie A 2024-2025, la programmazione tv della decima giornata: Milan-Napoli in chiaro

Dal punto di vista televisivo, la decima giornata di Serie A 2024-2025 sarà rivoluzionaria. Milan-Napoli di oggi, martedì 29 ottobre, è visibile in chiaro, tramite la piattaforma DAZN.

Serie A 2024-2025 decima giornata, gli anticipi

La decima giornata di Serie A 2024-2025 inizia oggi con tre anticipi. Si parte alle 18:30, quando il Cagliari di Nicola, dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Udinese, cerca subito il riscatto. Sulla sua strada, però, c’è il Bologna di Vincenzo Italiano, team decisamente in difficoltà in questa prima parte di stagione. L’incontro è in diretta su DAZN e Sky. In contemporanea, ma solo su DAZN, è possibile seguire il confronto fra il Lecce e l’Hellas Verona.

Alle 20:45 è in programma il fischio di inizio di Milan-Napoli. La sfida fra i rossoneri e il team attuale capolista, dunque, è visibile in chiaro gratuitamente. Gli interessati, dopo aver scaricato l’applicazione (disponibile per tv e dispositivi mobili), devono iscriversi gratuitamente e fruire del contenuto. La piattaforma ha comunicato che il collegamento video sarà aperto ad un massimo di circa due milioni di utenti non abbonati. Dunque, è consigliato fare l’accesso con largo anticipo.

Il calendario del mercoledì e giovedì

La decima giornata di Serie A 2024-2025 entra nel vivo mercoledì. Alle 18:30 l’Empoli accoglie in casa l’Inter campione d’Italia in carica. Alla stessa ora l’Udinese cerca la seconda vittoria consecutiva in trasferta contro il Venezia. Alle 20:45, Sky propone la sfida che oppone la Juventus di Thiago Motta al Parma. Sempre in prima serata, ma solo su DAZN, l’Atalanta, compagine con il miglior attacco del nostro campionato, prova a battere il Monza.

Il giovedì, infine, la decima giornata di campionato si conclude con tre appuntamenti che si svolgono alle 20:45. Il Genoa, che poche ore fa ha annunciato l’acquisto dello svincolato Mario Balotelli, cerca punti contro la Fiorentina. Il Como di Cesc Fabregas, su DAZN e Sky, prova a vincere contro la Lazio. Infine, la Roma in gravissima crisi scende in campo e si oppone al Torino. In caso di sconfitta dei giallorossi, il tecnico Ivan Juric rischia l’esonero.

Serie A 2024-2025 decima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la decima giornata di Serie A.

Cagliari-Bologna: Zancan ed Orsi;

Zancan ed Orsi; Juventus-Parma: Gentile e Dzemaili;

Gentile e Dzemaili; Como-Lazio: Borghi e Gobbi.

Queste, invece, sono le voci selezionate da DAZN.