Champions League 2024-2025, la quarta giornata: il Milan in trasferta contro il Real Madrid

Martedì 5 e mercoledì 6 novembre è in programma la quarta giornata di Champions League 2024-2025. Il massimo torneo calcistico europeo procede per le cinque squadre italiane, ovvero il Milan, l’Inter, la Juventus, l’Atalanta e il Bologna.

Champions League 2024-2025 quarta giornata, gli impegni del martedì

Sono ben tre i team nostrani a scendere in campo in contemporanea alle 21:00, martedì 5 novembre. In primis, il calendario della quarta giornata di Champions League propone il confronto fra il Real Madrid e il Milan. I padroni di casa, guidati da Carlo Ancelotti, hanno ottenuto due vittorie e una sconfitta. Gli ospiti, guidati da Paulo Fonseca, hanno perso nelle prime due uscite, ma hanno guadagnato i primi tre punti sconfiggendo il Club Brugge. Real Madrid-Milan è visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252.

Alla stessa ora, la Juventus di Thiago Motta, dopo il brutto stop dell’ultimo turno, prova subito a riscattarsi. Sulla sua strada, però, ha l’ostacolo del Lille, compagine francese decisamente molto insidiosa. Entrambe le squadre sono a quota sei punti, motivo per il quale il faccia a faccia potrebbe essere molto importante per il proseguo nella competizione. Lille-Juventus è trasmessa, in diretta ed in esclusiva, su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253.

Sempre il 5 novembre alle 21:00, la quarta giornata di Champions League 2024-2025 è animata da Bologna-Monaco. I rossoblu, di fronte al proprio pubblico, cercano la prima vittoria nel torneo. Gli ospiti, invece, sono imbattuti, con due vittorie ed un pareggio. Bologna-Monaco è nei palinsesti di Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 254.

Gli impegni del mercoledì

La quarta giornata di Champions League procede mercoledì 6 novembre. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, alle ore 21:00, sono impegnati in trasferta contro lo Stoccarda. I tedeschi provano a bissare il successo del 22 ottobre scorso, quando sono riusciti, a sorpresa, ad avere la meglio sulla Juventus. Stoccarda-Atalanta è un’esclusiva di Sky.

Infine, sempre alle 21:00, è in programma lo scontro diretto fra l’Inter, campione d’Italia in carica, e l’Arsenal. La sfida mette di fronte a loro due team che sono a pari punti in classifica, a quota sette. Inter-Arsenal è offerta ai propri abbonati da Amazon Prime Video. A Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini è affidato il compito di commentare la partita.

Champions League 2024-2025 quarta giornata, l’impegno in chiaro

TV8, anche nella quarta giornata di Champions League, manda in onda, in diretta ed in chiaro alle 21:00, una delle sfide più interessanti con protagoniste compagini straniere. A tal proposito, è possibile seguire il big match tra il Paris Saint Germain e l’Atletico Madrid.