Champions League 2024-2025, la terza giornata: conduttori e partite

Martedì 22 ottobre parte la terza giornata di Champions League 2024-2025. La massima competizione calcistica europea ha come protagoniste cinque italiane: il Milan, l’Inter, l’Atalanta, la Juventus e il Bologna.

Champions League 2024-2025 terza giornata, i match del martedì

Ad aprire la terza giornata di Champions Leage 2024-2025 c’è il Milan. I rossoneri, guidato da Paulo Fonseca, accolgono in casa, dallo stadio San Siro, il team belga del Club Brugge. Si tratta di una sfida molto importante per i nostri portacolori, che hanno perso i primi due appuntamenti e, per questo, hanno assolutamente bisogno dei tre punti. Milan-Brugge è visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Il 22 ottobre con la Champions League procede alle 21:00 con Juventus-Stoccarda. I bianconeri, reduci dall’importante vittoria ottenuta in campionato contro la Lazio, sono a punteggio pieno nel torneo. Gli avversari, provenienti dalla Bundesliga tedesca, hanno solo un punto e sono alla ricerca della prima vittoria nella competizione. La sfida è in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 ed è commentato da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

Sempre alle 21:00, gli inglesi dell’Aston Villa lanciano la sfida al Bologna. L’incontro del Villa Park è in programma su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253. In cabina di commento ci sono Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Le sfide del mercoledì

La terza giornata di Champions League 2024-2025 va avanti mercoledì. In tale giornata, alle 18:45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini prova a dare continuità agli ultimi, ottimi risultati. Di fronte a loro hanno l’ostacolo Celtic, team scozzese che fa della solidità il suo punto di forza. Atalanta-Celtic è proposta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Le voci che raccontano l’evento sono quelle di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Alle 21:00, la terza giornata di Champions League 2024-2025 procede con la partita dell’Inter. I nerazzurri campioni d’Italia in carica sono di scena in trasferta, sul campo degli svizzeri dello Young Boys. I padroni di casa sono ultimi in classifica a zero punti e con la peggior differenza reti. I ragazzi di Simone Inzaghi, invece, sono imbattuti, avendo al passivo una vittoria ed un pareggio. L’incontro è offerto in diretta solo su Amazon Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League 2024-2025 terza giornata, il match in chiaro

Infine, anche nella terza giornata di Champions League 2024-2025 è nei palinsesti di TV8, rete in chiaro, una delle partite più interessanti con protagoniste compagini straniere. Questa settimana, dalle ore 21:00 di mercoledì, è possibile assistere allo scontro fra il Barcellona e il Bayern Monaco, fra i top club del calcio mondiale. Il commento è di Andrea Marinozzi ed Aldo Serena.