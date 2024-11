Nations League 2024, la programmazione tv di Belgio-Italia: diretta su Rai 1

Giovedì 14 novembre si disputa la partita Belgio-Italia valevole per la Nations League 2024. Il fischio di inizio della sfida è previsto alle 20:45.

Nations League 2024 Belgio-Italia, gli Azzurri guidano la classifica

Per l’Italia, guidata come sempre dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti, la missione non è delle più semplici. Gli Azzurri, infatti, devono cercare di fare punti in trasferta contro il Belgio, un team sempre molto insidioso, soprattutto considerando l’elevato tasso tecnico presente nella rosa dei calciatori.

L’Italia, tuttavia, arriva alla quinta e penultima giornata di Nations League 2024 in un perfetto stato di forma. I nostri portacolori, infatti, non hanno ancora perso nella competizione: grazie a tre vittorie e ad un pareggio, guidano il girone A2 a quota 10 punti. Segue la Francia a 9 punti, mentre il Belgio è solamente terzo, distanziato a 4 punti. Il confronto si svolge presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Primo match point per i nostri portacolori

Belgio-Italia rappresenta, per i nostri portacolori, una sorta di primo match point. I calciatori allenati da Spalletti devono ottenere, nei prossimi due impegni, almeno un punto. Tanto basta, infatti, per certificare la matematica qualificazione ai quarti di finale di Nations League. L’accesso a tale fase sarebbe fondamentale, in quanto garantirebbe agli Azzurri lo status di testa di serie al sorteggio, in programma il prossimo 13 dicembre, per il Mondiale che si svolgerà fra due anni negli USA, in Canada ed in Messico.

Luciano Spalletti, in vista dei prossimi due impegni di Nations League, ha inserito alcune novità nelle convocazioni. In primis è da segnalare il rientro di Nicolò Barella, assente nelle ultime settimane per infortunio. Inoltre, il Commissario Tecnico ha deciso di dare un’opportunità ai giovani Nicolò Savona, Pietro Comuzzo e Nicolò Rovella, rispettivamente nella rosa di Juventus, Fiorentina e Lazio.

Nations League 2024 Belgio-Italia, la programmazione tv

Belgio-Italia, così come tutti gli altri appuntamenti della nostra Nazionale in Nations League, è in onda in chiaro ed in diretta su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato propone la partita dalle ore 20:35 circa, con il prepartita che prende il via al termine dell’edizione serale del TG1. Per tale motivo, saltano le consuete puntate di Cinque minuti e di Affari Tuoi.

Il telecronista del match è Alberto Rimedio, supportato dal commentatore tecnico Lele Adani. L’inviata a bordocampo è Tiziana Alla, mentre per realizzare le interviste ai protagonisti subito dopo il triplice fischio c’è Andrea Riscassi. Gli spazi di approfondimento sono animati da Alessandro Antinelli e da Andrea Stramaccioni.