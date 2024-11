Europa League 2024-2025, la programmazione tv della quinta giornata: la Roma contro il Tottenham

Giovedì 28 novembre si disputa la quinta giornata di Europa League 2024-2025. La seconda competizione più importante in Europa ha come protagoniste due compagini italiane. Stiamo parlando delle squadre della Capitale, ovvero la Roma e la Lazio. Tutti gli incontri sono fruibili in streaming tramite l’applicazione Sky Go e Now TV.

Europa League 2024-2025 quinta giornata, la Lazio per restare al vertice

La quinta giornata di Europa League parte, per i nostri portacolori, alle 18:45. In tale orario, infatti, è previsto il fischio di inizio della partita fra la Lazio di Marco Baroni ed il Ludogorets. I biancocelesti, almeno alla vigilia, sono i grandi favoriti. Il team di Baroni, forti anche del vantaggio derivante la possibilità di giocare in casa, cercano la vittoria per rimanere ben saldi al primo posto.

La Lazio, infatti, è l’unico team a punteggio pieno, avendo vinto tutti e quattro gli appuntamenti fino ad ora disputati. Gli ospiti, al contrario, hanno all’attivo un solo punto, avendo rimediato un pareggio e tre sconfitte. Lazio-Ludogorest è in onda in diretta ed in esclusiva solo su Sky.

Europa League 2024-2025 quinta giornata, l’esordio di Claudio Ranieri

Decisamente più arduo, invece, è l’impegno che attende la Roma. I giallorossi, durante la quinta giornata di Europa League 2024-2025, devono giocare nell’impianto londinese Hotspur Stadium, ovvero la sede che ospita le partite casalinghe del Tottenham. I britannici non sono nella loro forma migliore. In campionato hanno alternato risultati ottimi ad altri disastrosi, mentre nel torneo europeo hanno raccolto nove punti in quattro partite.

Più bassa in classifica è, invece, la Roma, ferma a cinque punti. I giallorossi, in questa stagione, non sembrano trovare pace. Dopo gli esoneri di Daniele De Rossi e di Ivan Juric, la società spera di riuscire a migliorare la situazione con Claudio Ranieri. A lui è affidato il compito di provare a far qualificare il team alle fasi successivi del torneo. Tottenham-Roma, al via alle 21:00, è trasmessa solo su Sky.

La Fiorentina in Conference League

Giovedì 28 novembre, oltre che la quinta giornata di Europa League, si disputa anche un nuovo turno di Conference League. In tale competizione scende in campo la Fiorentina di Raffaele Palladino. I Viola sono impegnati in un incontro che potrebbe essere decisivo. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze arriva il Pafos, club che rappresenta l’omonima città di Cipro. Le due compagini sono appaiate in classifica, avendo entrambe sei punti. Il fischio di inizio di Fiorentina-Pafos è previsto alle ore 21:00. La diretta televisiva è garantita solamente da Sky.