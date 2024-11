Champions League 2024-2025, la quinta giornata: la programmazione tv

Martedì 26 e mercoledì 27 novembre si disputa la quinta giornata di Champions League 2024-2025. Come di consueto, sono cinque le compagini italiane impegnate nella competizione. Stiamo parlando del Milan, dell’Inter, dell’Atalanta, della Juventus e del Bologna.

Champions League 2024-2025 quinta giornata, gli impegni del martedì

La quinta giornata di Champions League prende il via martedì 26 novembre, alle 20:45. In tale orario, infatti, prende il via l’appuntamento che oppone il Milan di Paulo Fonseca allo Slovan Bratislava. Un incontro, questo, che almeno sulla carta dovrebbe essere abbordabile per i rossoneri, che arrivano al match con all’attivo due vittorie di fila. Slovan Bratislava-Milan è in onda in diretta su Sky.

Alle 21:00, il turno di Champions League procede con il match dell’Inter. I nerazzurri, guidati da Stefano Inzaghi, sono protagonisti di fronte al proprio pubblico, allo stadio San Siro, dove accolgono i tedeschi del Lipsia. I nostri portacolori sono attualmente imbattuti in Champions, avendo ottenuto tre vittorie ed un pareggio. Gli ospiti, invece, hanno perso tutte le sfide fino ad ora disputate. Anche Inter-Lipsia è nei palinsesti di Sky.

Alla stessa ora, sempre in esclusiva ed in diretta su Sky, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo in trasferta contro lo Young Boys. Gli svizzeri, fanalino di coda con quattro sconfitte in altrettante partite, provano a fermare la corsa dei nerazzurri, ancora imbattuti ed a quota 8 punti.

Gli impegni del mercoledì

La quinta giornata di Champions League 2024-2025 procede mercoledì 27 novembre. Il Bologna di Vincenzo Italiano, dopo un pareggio e tre sconfitte, cerca la prima vittoria nel torneo contro i francesi del Lille. Il faccia a faccia, al via alle 21:00, è fruibile solo su Sky.

In contemporanea è protagonista la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, fermi in classifica a sette punti, affrontano in trasferta gli inglesi dell’Aston Villa, che hanno vinto tre dei quattro match giocati. Il confronto è fruibile solo su Amazon Prime Video ed è commentato da Sandro Piccinini e da Massimo Ambrosini.

Champions League 2024-2025 quinta giornata, l’incontro in chiaro

TV8, nella quinta giornata di Champions League 2024-2025, manda in onda, in chiaro, uno dei migliori match con protagoniste compagini straniere. Questa settimana, dalle ore 21:00, è in programma la sfida decisamente molto interessante fra il Liverpool di Arne Slot e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il confronto è preceduto, alle 20:20 circa, dal contenitore TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e da Sarah Castellana.