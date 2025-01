Serie A 2024-2025, la 20esima giornata: i telecronisti e la programmazione tv

Con l’anticipo di venerdì 10 gennaio prende il via la 20esima giornata di Serie A 2024-2025. Quello che inizia oggi è il primo turno del girone di ritorno.

Serie A 2024-2025 20esima giornata, gli anticipi

La 20esima giornata di campionato, il 10 gennaio, propone il match fra la Lazio e il Como. I padroni di casa, dalle 20:45, provano a tornare alla vittoria dopo la sconfitta ottenuta nell’ultimo turno nel derby contro la Roma. Gli ospiti, invece, la scorsa settimana non sono scesi in campo in quanto avrebbero dovuto affrontare il Milan, impegnato però in Supercoppa Italiana.

Il sabato, la 20esima giornata di Serie A procede con altri quattro anticipi. Alle 15:00 si svolgono, in contemporanea, due match. L’Empoli affronta il Lecce, mentre l’Atalanta, seconda in campionato, è impegnata in trasferta contro l’Udinese. Tre ore più tardi, alle 18:00, si svolge il tanto atteso derby fra il Torino e la Juventus, due team che non vivono un momento di forma esaltante. Infine, alle 20:45, sia DAZN che Sky propongono l’incontro fra il Milan, fresca vincitore della Supercoppa, e il Cagliari, reduce dalla bella vittoria contro il Monza.

Il resto del calendario

Il calendario della 20esima giornata di Serie A 2024-2025 va avanti domenica. Il Genoa, alle 12:30, cerca i tre punti ai danni del Parma. Alle 15:00, l’Inter affronta, in trasferta, il Venezia di Eusebio Di Francesco, penultima in campionato e reduce dal deludente pareggio con l’Empoli.

Alle 18:00, Sky e DAZN offrono ai propri abbonati l’incontro tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Roma di Claudio Ranieri. I rossoblù provano a tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno. Per farlo, però, devono fermare i giallorossi, che possono contare sul grande entusiasmo dovuto alla vittoria nel derby contro gli acerrimi nemici della Lazio. Alle 20:45, il Napoli di Antonio Conte sfida l’Hellas Verona.

Infine, la giornata di campionato giunge al termine lunedì 13 gennaio quando su Sky e DAZN, il Monza ultimo in classifica prova ad avere la meglio sulla Fiorentina.

Serie A 2024-2025 20esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della 20esima giornata di Serie A.

Milan-Cagliari: Zancan e Montolivo;

Zancan e Montolivo; Bologna-Roma: Marinozzi e Gobbi;

Marinozzi e Gobbi; Monza-Fiorentina: Massara e Dzemaili.

Queste, invece, le voci che raccontano la 20esima giornata di campionato per DAZN.