Serie A 2024-2025, la 19esima giornata: le partite su Sky e DAZN

Sabato 4 gennaio prende il via la 19esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo torneo calcistico del nostro paese è visibile, in diretta e in maniera integrale, su DAZN. Tre dei dieci incontri in calendario sono visibili anche su Sky.

Serie A 2024-2025 19esima giornata, gli anticipi

Il primo anticipo della 19esima giornata di Serie A 2024-2025 si svolge dalle ore 15:00 del 4 gennaio. Il Venezia di Eusebio Di Francesco, che occupa le zone basse della classifica, prova ad avere la meglio sull’Empoli. Segue, dalle 18:00, la sfida decisamente molto interessante fra la Fiorentina e il Napoli. I padroni di casa, guidati da Palladino, sono quinti in classifica, fermi a quota 32 punti. Gli ospiti, allenati da Antonio Conte, sono secondi con 41 punti.

L’ultimo anticipo della 19esima giornata di Serie A si svolge, sempre sabato 4 gennaio, alle 20:45. Sia DAZN che Sky propongono il confronto fra l’Hellas Verona, reduce da due vittorie nelle ultime tre uscite, e l’Udinese, imbattuta negli ultimi due turni.

Gli altri match

Domenica 5 gennaio, la Serie A 2024-2025 procede alle 12:30. Il calendario trasmette l’interessante scontro diretto per la salvezza fra il Monza, fanalino di coda in classifica, e il Cagliari, terz’ultimo. Entrambe le compagini sono in crisi ed hanno perso gli ultimi quattro appuntamenti giocati.

Alle 15:00 il Lecce cerca i tre punti ai danni del Genoa. Dalle 18:00, invece, il Torino dà il benvenuto al Parma, che spera di ottenere il secondo trionfo consecutivo. Alle 20:45, il calendario del campionato propone il Derby della Capitale. La Roma, guidata da Claudio Ranieri, affronta la Lazio di Marco Baroni.

Gli appuntamenti con protagoniste il Milan, l’Atalanta, l’Inter e la Juventus, team impegnati nella Supercoppa Europea, sono posticipati alla metà di gennaio. Martedì 14, alle 18:30, Sky e DAZN offrono ai propri abbonati la sfida fra il Como e il Milan. Nello stesso giorno, ma alle 20:45, entrambe le piattaforme propongono il match fra la capolista Atalanta e la Juventus. Infine, il 15 gennaio alle 20:45, allo stadio San Siro l‘Inter affronta il Bologna.

Serie A 2024-2025 19esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky in vista della 19esima giornata di Serie A.

Hellas Verona-Udinese: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Como-Milan: non ancora comunicati;

non ancora comunicati; Atalanta-Juventus: non ancora comunicati.

Queste, invece, sono le voci selezionate da DAZN in vista della 19esima giornata di campionato.