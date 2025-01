Europa League, ottava giornata: la Roma cerca la qualificazione contro l’Eintracht, la Lazio a Braga

Giovedì 30 gennaio si svolge l’ottava ed ultima giornata di Europa League. Il secondo trofeo più importante d’Europa ha come protagoniste due compagini italiane, ovvero la Lazio e la Roma.

Europa League ottava giornata, i giallorossi a caccia della qualificazione

Così come già avvenuto ieri con la Champions League, anche in occasione dell’ottava giornata di Europa League si svolgono tutti i match in contemporanea alle ore 21:00. Gli incontri sono proposti, in diretta e in esclusiva, sull’emittente satellitare Sky.

L’incontro più atteso, almeno per il nostro paese, è senza dubbio quello della Roma. I giallorossi, che da quando è arrivato Claudio Ranieri hanno invertito la marcia ed hanno ottenuto numerosi risultati positivi, accolgono i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

La sfida è ardua: i tedeschi, infatti, sono secondi in classifica a quota 16 punti. La Roma, 21esima, è in bilico. Per riuscire a qualificarsi matematicamente deve per forza vincere, ma in caso di pareggio o di sconfitta rischia l’esclusione dal torneo.

Roma-Eintracht Francoforte è inserita nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La telecronaca è a cura di Maurizio Compagnoni e di Blerim Dzemaili.

Europa League ottava giornata, la Lazio impegnata in Portogallo

L’altra squadra italiana protagonista dell’ottava giornata di Europa League è la Lazio. Il club è, al momento, il primo in classifica a quota 19 punti, ovvero tre in più rispetto alla diretta inseguitrice Eintracht Francoforte. Ai biancocelesti, che sono già automaticamente agli ottavi di finale, basta un pareggio per avere la certezza di andare alla prossima fase del torneo da primi in classifica.

La Lazio, al momento ancora imbattuta nella competizione con sei vittorie e un pareggio, è in campo nell’insidiosa trasferta in Portogallo contro il Braga. Il team lusitano, al momento è 26esimo in classifica e, dunque, virtualmente eliminato. Per questo motivo, deve necessariamente vincere per sperare di accedere ai playoff. Braga-Lazio è visibile su Sky Sport 253.

L’incontro in chiaro su TV8

Infine, anche in occasione dell’ottava giornata di Europa League, gli appassionati possono vedere, in chiaro, uno dei migliori match con protagoniste squadre internazionali. Il punto di riferimento, in tal senso, è TV8, che dalle ore 21:00 manda in onda lo scontro fra l’Ajax e il Galatasaray. Il collegamento inizia dalle 20:30, quando prende il via il prepartita.

Entrambi i team sono a caccia della qualificazione diretta, essendo alla vigilia dell’incontro nella zona playoff. La voce incaricata di raccontare ciò che avviene durante Ajax-Galatasaray è quella di Gianluigi Bagnulo.