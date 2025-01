Champions League, l’ottava giornata: Inter-Monaco su Prime, le altre italiane su Sky, il City su TV8

Mercoledì 29 gennaio si svolge l’ottava ed ultima giornata di Champions League 2024-2025. La massima competizione calcistica dell’Europa emette, in data odierna, i propri verdetti.

Champions League ottava giornata, gli incontri dell’Atalanta e del Milan

Sono cinque le squadre che scendono in campo nell’ottava giornata di Champions League: stiamo parlando di Milan, Atalanta, Inter, Bologna e Juventus. Quattro di questi incontri sono proposti in diretta su Sky. Uno, invece, è visibile su Amazon Prime Video.

Tutti gli appuntamenti dell’ultimo turno della fase a gironi si disputano in contemporanea alle 21:00. Uno dei più attesi è senza dubbio quello con protagonista l’Atalanta: i neroazzurri, guidati da Gian Piero Gasperini, cercano di ottenere la matematica qualificazione agli ottavi nella difficile trasferta contro il Barcellona. I Blaugrana, in Champions, sono secondi in classifica, a quota 18 punti. Barcellona-Atalanta è raccontata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Per ciò che concerne il Milan, i rossoneri sono sesti con quindici punti: dopo un complicato inizio, hanno vinto cinque sfide consecutive. Cercano di difendere la qualificazione automatica nell’insidiosa trasferta in Croazia, contro la Dinamo Zagabria, che hanno un disperato bisogno di punti per sperare nei play off. Il commento è di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.

Le altre italiane su Sky

Il calendario dell’ottava giornata di Champions League propone, poi, Juventus-Benfica. Entrambe le compagini sono virtualmente ai play off: i bianconeri sono fermi al diciassettesimo posto, mentre i lusitani occupano la ventunesima posizione. In caso di vittoria, tuttavia, i calciatori allenati da Thiago Motta potrebbero festeggiare la qualificazione automatica agli ottavi. L’incontro ha come telecronista Maurizio Compagnoni.

Differente la situazione del Bologna. I rossoblù sono già matematicamente eliminati dalla competizione. Nonostante ciò, cercano i tre punti in trasferta contro lo Sporting Lisbona per chiudere al meglio l’esperienza nella competizione. Sporting Lisbona-Bologna ha come commentatori Paolo Ciarravano e Nando Orsi.

Champions League ottava giornata, l’Inter su Amazon Prime Video

L’ottava giornata di Champions League termina, per le italiane, con il confronto fra l’Inter e il Monaco. I nerazzurri sono quarti a 16 punti, tre in più del Monaco che, invece, è decimo. Il confronto è in onda, in esclusiva, su Amazon Prime Video, dove è commentato da Sandro Piccini e Massimo Ambrosini.

Infine, come nelle altre giornate, TV8 manda in onda, in chiaro, uno dei migliori match del turno con protagonisti team esteri. La scelta, questa settimana, è ricaduta su Manchester City-Club Brugge: gli inglesi, guidati da Pep Guardiola, rischiano la clamorosa eliminazione dal torneo. Il confronto è raccontato da Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.