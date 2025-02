6 Nazioni, Italia-Galles: dove vederla, telecronisti ed orario

Sabat0 8 febbraio continua, contro il Galles, il percorso dell’Italia al 6 Nazioni di rugby. I nostri portacolori hanno debuttato la scorsa settimana, rimediando una brutta sconfitta contro la Scozia.

6 Nazioni Italia Galles, esordio casalingo per gli Azzurri

L’incontro che oppone l’Italia al Galles, valevole per il 6 Nazioni, rappresenta, per gli Azzurri, l’esordio in casa. Per l’occasione, i ragazzi guidato dal Commissario tecnico Gonzalo Quesada scendono in campo presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Sulla carta, l’Italia parte come favorita. Il Galles, infatti, è oramai da tempo coinvolta in una lunga crisi di risultati negativi. Non a caso, alla vigilia tale match è considerato una sorta di spareggio per evitare l’ultimo posto in classifica.

Quesada, nell’incontro con la stampa che ha preceduto il faccia a faccia, ha confermato tutti i titolari già schierati contro la Scozia. L’unica novità è rappresentata da Niccolò Cannone, che prende il posto di Dino Lamb.

In chiaro il punto di riferimento è Rai 2

Il fischio di inizio di Italia-Galles, valevole per il 6 Nazioni, è previsto alle 15:15 circa. In chiaro, come già avvenuto sette giorni fa, l’incontro è visibile sulla TV di Stato. In particolare, è Rai 2 che manda in onda, in diretta, la partita, collegandosi dall’impianto sportivo della capitale a partire dalle 15:00.

Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono il faccia a faccia sono guidati da Armando Palanza. Con lui, in qualità di opinionisti, ci sono Tommaso Visentin e Andrea Lo Cicero, leggenda del rugby tricolore, che vanta in carriera 103 caps (e 40 mete) con la maglia azzurra. La partita vera e propria, invece, è raccontata dai telecronisti Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Le interviste ai protagonisti e gli interventi a bordocampo, infine, sono firmati da Vito Giannulo. Lo scontro è fruibile anche in diretta streaming tramite il sito gratuito Rai Play.

6 Nazioni Italia Galles, la programmazione tv di Sky

Per quanto riguarda le reti a pagamento, tutti gli appuntamenti dell’Italia al 6 Nazioni sono visibili, in diretta, su Sky. In particolare, il match è inserito nei palinsesti di Sky Sport Uno, visibile sul canale 201. Qui, il collegamento con il prepartita prende il via alle 14:30 ed ha come protagonisti Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni. Le voci incaricate di raccontare il match sono quelle di Francesco Pierantozzi e di Federico Fusetti. Infine, l’inviato a bordocampo, che ha il compito di intervistare i protagonisti, è Moreno Molla. Gli abbonati possono fruire dell’incontro anche su Now TV.