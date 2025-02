Verissimo, le puntate dell’8 e 9 febbraio: Sabrina Salerno, Mauro Coruzzi e il ricordo di Totò Schillaci

Sabato 8 e domenica 9 febbraio sono in onda, su Canale 5, due nuove puntate di Verissimo. Il programma, guidato da Silvia Toffanin, parte rispettivamente alle ore 16:30 ed alle 16:00.

Verissim0 8 9 febbraio, la dolorosa verità di Simona Guatieri

A Verissimo di oggi, sabato 8 febbraio, è dato spazio ad Emanuela Foliero. La conduttrice, accompagnata dal figlio Andrea, festeggia i suoi 60 anni di età, ripercorrendo la sua lunga carriera.

In esclusiva e per la prima volta in televisione è accolta, per una lunga intervista, Simona Guatieri. Quest’ultima racconta la sua dolorosa verità in merito alla fine del matrimonio con il calciatore Keita Baldè, che nel nostro paese ha militato in vari club, fra cui la Lazio. Secondo la ragazza, l’unione si sarebbe interrotta dopo aver subito un tradimento.

Il comico Dario Ballantini festeggia i 40 anni di carriera, fra televisione e teatro. Direttamente dal Grande Fratello arriva, in primis, Rebecca Staffelli. Quest’ultima, che ha il compito di monitorare i commenti che il reality riceve sui social, è con la mamma Matilde. Inoltre, sempre dalla Casa più spiata d’Italia, arriva l’ultimo eliminato Bernardo Cherubini, fratello del cantautore Lorenzo, in arte Jovanotti. Infine, direttamente dal dating show Uomini e Donne, spazio all’amore ritrovato fra Brando e Raffaella.

Il periodo complicato di Sabrina Salerno

A Verissimo di domenica 9 febbraio, Silvia Toffanin accoglie Sabrina Salerno. L’artista, poche settimane fa, ha annunciato, sui propri profili social, di essere in lotta contro un tumore maligno al seno. Salerno ha scoperto di avere il cancro nel settembre scorso. Dopo un’operazione ha iniziato un ciclo di radioterapia, che si è concluso il 9 gennaio. Sui social, la cantante non ha nascosto la sua felicità, definendo il percorso “tosto, più psicologico che fisico“.

In seguito c’è Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci. L’ex calciatore, scomparso a settembre per un grave male, è omaggiato sia per le abilità in campo che per le qualità umane.

Verissimo 8 9 febbraio, Tina Cipollari e Mauro Coruzzi

A Verissimo del 9 febbraio è intervistata Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne che ha deciso di sedersi sul trono per ricercare l’amore della sua vita. Arriva Mauro Coruzzi in arte Platinette, nel marzo del 2023 colpito da un attacco ischemico. La danzatrice Anbeta Toromani, stella del ballo mondiale, racconta la storia d’amore che la lega ad Alessandro Macario. Infine, c’è Ilaria Galassi, ex Non è la Rai e che, dopo cinque mesi di permanenza, ha deciso di abbandonare il Grande Fratello per tornare dai suoi affetti.