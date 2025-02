Serie A 2024-2025, la 27esima giornata: orari, programmazione tv e telecronisti

Venerdì 28 febbraio prende il via la 27esima giornata di Serie A 2024-2025. Tutti i dieci appuntamenti del turno sono in onda su DAZN, mentre Sky ne propone, in co-esclusiva, solo tre.

Serie A 2024-2025 27esima giornata, gli anticipi

La 27esima giornata di Serie A 2024-2025 inizia oggi, alle 20:45. In tale orario scende in campo la Fiorentina, che dopo l’improvvisa sconfitta della scorsa settimana è determinata a vincere. Sulla sua strada incontra il Lecce, ancora immischiato nella lotta per non retrocedere.

Alle 15:00 di sabato, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è protagonista, in casa, contro il Venezia, penultimo in campionato e alla disperata ricerca di punti salvezza. I neroazzurri, invece, sperano ancora nello scudetto, essendo terzi a sole tre lunghezze di distanza dalla capolista Inter.

Alle 18:00 si svolge un match che potrebbe decidere la stagione: il Napoli di Antonio Conte, secondo a 56 punti, dà il benvenuto allo Stadio Maradona all’Inter di Simone Inzaghi, prima con 57 punti.

Infine, l’ultimo anticipo del sabato è alle 20:45 e ha come protagoniste l’Udinese e il Parma. Con tale sfida parte il turno su Sky.

I faccia a faccia della domenica

La 27esima giornata, domenica 2 marzo, propone in calendario il confronto Monza-Torino, con fischio di inizio alle 12:30. Poche ore più tardi, alle 15:00, il Bologna, in lotta per la qualificazione alle prossime competizioni europee, cerca i tre punti contro il Cagliari, quindicesimo e ancora a rischio retrocessione. In contemporanea, il Genoa affronta l’Empoli, con il morale altissimo dopo aver centrato una storica qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.

Alle 18:00, sia DAZN che Sky propongono ai propri abbonati la partita fra la Roma, che ha ottenuto tre vittorie consecutive in campionato, e il Como, imbattuto da due turni. Alle 20:45, allo Stadio San Siro, il Milan deve necessariamente cercare di vincere contro la Lazio per sperare ancora in un posto nella Champions League della prossima stagione.

Lunedì 3 marzo, infine, la 27esima giornata di Serie A giunge alla conclusione con Juventus-Hellas Verona.

Serie A 2024-2025 27esima giornata, i telecronisti

Di seguito le voci scelte da Sky per la 27esima giornata di Serie A.

Udinese-Parma: Nucera e Minotti;

Nucera e Minotti; Roma-Como: Borghi e Minotti;

Borghi e Minotti; Juventus-Hellas Verona: Compagnoni e Marocchi.

Questi, invece, sono i telecronisti di DAZN.