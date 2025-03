Champions League andata ottavi di finale, il calendario: le partite, i telecronisti e la programmazione tv

Martedì 4 e mercoledì 5 marzo si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per il nostro paese, la fase precedente, quella dei playoff, è stata disastrosa: tutte e tre le compagini impegnate, ovvero Atalanta, Juventus e Milan, sono state eliminate. L’unico team italiano ancora in corsa nella competizione, dunque, è l’Inter.

Champions League andata ottavi di finale, dove vedere il match dei nerazzurri

I nerazzurri scendono in campo, per gli ottavi di finale, mercoledì. I calciatori, guidati da Simone Inzaghi, sono impegnati nell’insidiosa trasferta contro gli olandesi del Feyenoord. Una squadra, quest’ultima, che ha mostrato il suo valore eliminando, nella fase precedente, il Milan di Sergio Conceicao.

Il fischio di inizio è previsto alle 18:45 e l’incontro si svolge presso il Feyenoord Stadium. Tale impianto, nelle ultime settimane, è stato un fortino per i padroni di casa, che non perdono in Champions fra le mura amiche dal 6 novembre scorso. Nonostante questo, per gli scommettitori l’Inter, prima in Serie A, è la favorita per la vittoria e il passaggio del turno.

Feyenoord-Inter è visibile, in diretta e in esclusiva, solo su Amazon Prime Video. La piattaforma OTT ha affidato il racconto della sfida alle voci di Sandro Piccini e Massimo Ambrosini.

Il calendario di Sky

Tutti gli altri incontri valevoli per l’andata degli ottavi di finale di Champions League sono visibili in diretta e in esclusiva su Sky. Fra gli incontri più attesi di oggi, martedì 4 marzo, spicca il derby fra il Real Madrid e l’Atletico Madrid. Il faccia a faccia prende il via alle 21:00 ed è proposto su Sky Sport Uno (rete 201) e Sky Sport 252. Il commento è della coppia Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Il 5 marzo, invece, è possibile assistere a Bayern Monaco-Bayern Leverkusen. Si tratta, ancora una volta, di una partita con protagonisti team della stessa nazione. La partita è inserita nei palinsesti di Sky Sport 253 e colui che è incaricato di raccontare le azioni salienti dell’incontro è Pietro Nicolodi.

Champions League andata ottavi di finale, su TV8 il Paris Saint Germain contro il Liverpool

Infine, anche in occasione degli ottavi di finale, la rete del digitale terrestre TV8 propone, in diretta e in chiaro, uno dei migliori match del mercoledì. Questa settimana, la scelta è ricaduta su Paris Saint Germain-Liverpool. L’appuntamento mette uno contro l’altro due fra le compagini favorite per la vittoria finale del trofeo. I telecronisti sono Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.