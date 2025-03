Pechino Express 2025 conferenza stampa, al via la nuova edizione: le dichiarazioni delle coppie

Oramai ci siamo. Mancano pochi giorni all’esordio di Pechino Express 2025 e Sky ha presentato, in conferenza stampa, tutte le novità. La prima puntata dello show è prevista giovedì 6 marzo, visibile alle 21:20 circa su Sky Uno. Il sottotitolo scelto è Fino alla fine del mondo, con i protagonisti che sono chiamati ad attraversare le Filippine, la Thailandia e il Nepal.

Pechino Express 2025 conferenza stampa, le anticipazioni dei conduttori

Al timone di Pechino Express 2025 torna, come di consueto, Costantino Della Gherardesca. Oramai è un habitué del format, che guida per l’undicesimo anno consecutivo. Dall’alto della sua esperienza, confessa: “Con il passare degli anni è cambiato il modo di approcciare alla gara. Prima i concorrenti si comportavano come se partecipassero ad un grand tour, ora invece è molto forte lo spirito competitivo“. Poi garantisce: “In quest’epoca di cambiamenti veloci, Pechino Express è sempre più interessante. Quest’anno, ad esempio, toccheremo il Nepal, che ha subito importanti trasformazioni negli ultimi tempi“.

Al fianco di Costantino Della Gherardesca, per il secondo anno, torna Fru. Quest’ultimo ha il ruolo di inviato e sottolinea: “Per me e Costantino è una sorta di luna di miele in incognito… Tornare è sempre bello, è una trasmissione che adoro a prescindere dal fatto che io sia coinvolto. Sono felice di esserci. L’invasione di palco a Sanremo e il ruolo di inviato nello show sono in qualche modo collegati. Dimostrano, infatti, che non riesco proprio a stare fermo. Ai futuri concorrenti consiglio di approcciare alla gara con grande curiosità“.

La soddisfazione di Sky

Il ritorno di Pechino Express è un evento molto atteso non solo dal pubblico, ma anche da Sky. L’Executive Vice President Content dichiara: “Tutti vogliono partecipare, è uno show di viaggio e di trasformazione umana. Il pubblico a casa vede le celebrità in un modo differente e gli stessi concorrenti, quando gareggiano, scoprono lati inediti. Da quando è su Sky, la trasmissione sta crescendo, sia negli ascolti che nelle conversazioni social“.

Fabrizio Ievolella della Banijay Italia, società che produce il format, aggiunge: “Il successo di Pechino Express sta in due fattori. Il primo è l’itinerario, che permette di toccare paesi molto diversi fra loro. Il secondo è l’elemento umano, rappresentato dal meraviglioso cast, che ci riserverà sorprese bellissime, e dagli abitanti locali“.

Pechino Express 2025 conferenza stampa, i concorrenti

Infine, alla conferenza stampa di presentazione di Pechino Express sono raccolte le impressioni delle coppie di concorrenti, a partire da I Medagliati. Sia Jury Chechi che Antonio Rossi confessano di avere avuto conferme sul loro rapporto grazie al format, ma “Il Signore degli Anelli” ammette: “Le notti erano i momenti peggiori, Antonio russa tantissimo!”.

Ai nastri di partenza anche I Complici. La cantante Dolcenera: “Ho convinto mio marito, che non si è mai fatto fotografare nella vita, a passare dall’altra parte delle telecamere. L’esperienza ci ha insegnato tanto“. Dal canto suo, Gigi Campanile confessa: “Pechino ci ha destrutturato e ricostruiti“.

Per quanto riguarda I Cineasti, se Nathalie Guetta definisce il rapporto con Vito Bucci “rafforzato”, lui evidenzia: “Nathalie mi ha sorpreso, ha mostrato uno spirito battagliero e combattivo“. Gli Estetici, ovvero Nicolò Maltese e Giulio Maltesi, si concentrano sulla “bella sinergia” che si è creata fra loro durante l’avventura, definita “bellissima”. Samantha e Debora Togni, cioè Le Sorelle, parlano di “un’esperienza che rimarrà con noi per tutta la vita“.

Pechino Express 2025 conferenza stampa, le ultime coppie

Nella conferenza stampa di Pechino Express ci sono anche i Primi Ballerini. Virna Toppi e Nicola Del Freo scherzano: “Avevamo paura di tornare divorziati… In realtà è stata un’esperienza meravigliosa, che ha migliorato la nostra unione e che ha portato qualcosa di nuovo nel nostro bagaglio umano e lavorativo“.

Gli Spettacolari Scintilla e Federica Camba: “Prima di partire ci siamo detti: “quello che succede nel gioco, rimane nel gioco”. Avevamo paura di litigare, ma alla fine è andato tutto bene“. I Magici Jey e Checco Lillo puntano sul fattore umano: “Le persone che abbiamo incontrato ci hanno dato tanto, nel gioco siamo stati un po’ competitivi“. Infine, Le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà. dichiarano: “Avevamo timore che fosse difficile, la realtà è stata peggiore delle aspettative, abbiamo capito come funzionava il programma solo dopo essere partite“.