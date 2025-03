Serie A 2024-2025, la 28esima giornata: la programmazione tv e i telecronisti

Venerdì 7 marzo prende il via la 28esima giornata di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato di calcio è visibile, come sempre, in diretta integrale su DAZN.

Serie A 2024-2025 28esima giornata, gli anticipi

Venerdì 7 marzo, la Serie A 2024-2025 parte con il primo anticipo, previsto alle 20:45. In tale orario, infatti, c’è il fischio di inizio del match fra il Cagliari e il Genoa.

Il sabato, invece, ci sono due confronti in contemporanea alle 15:00. Il primo oppone il Como di Cesc Fabregas e il Venezia di Eusebio Di Francesco, penultimo e in lotta per la salvezza. Nel secondo faccia a faccia è impegnato il Parma quartultimo, che accoglie al Tardini al Torino.

Alle 18:00 di sabato, il Lecce cerca di tornare alla vittoria dopo due sconfitte di fila contro un Milan in crisi. Infine, alle 20:45 inizia la giornata anche su Sky. La piattaforma satellitare offre ai propri abbonati lo scontro fra la capolista Inter e il fanalino di coda Monza, alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione.

Le partite della domenica

Domenica, la 28esima giornata di Serie A inizia alle 12:30 con il match fra l’Hellas Verona e il Bologna. I rossoblù sono sesti, in piena lotta per centrare un posto alle competizioni europee della prossima stagione.

Alle 15:00, il Napoli di Antonio Conte cerca di tenere il passo della capolista Inter. Per farlo, però, cerca la vittoria contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, fra i team rivelazione della stagione. Tre ore più tardi, alle 18:00, su DAZN e Sky tocca alla Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi, reduci da quattro vittorie di fila, sono impegnati in trasferta contro l’Empoli.

Il posticipo delle 20:45 è il big match Juventus-Atalanta. I bianconeri sono, un po’ a sorpresa, coinvolti nella lotta scudetto, essendo quarti a 52 punti, a sole sei lunghezze di distanza dalla capolista Inter. L’Atalanta, dal canto suo, è terza a 55 punti, ma nelle ultime uscite ha dimostrato poca continuità. Infine, lunedì 10 marzo, alle 20:45 sia Sky che DAZN propongono Lazio-Udinese.

Serie A 2024-2025 28esima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky per la 28esima giornata di campionato.

Inter-Monza: Mastroianni e Stramaccioni;

Mastroianni e Stramaccioni; Empoli-Roma: Compagnoni e Montolivo;

Compagnoni e Montolivo; Lazio-Udinese: Polizzi e Dzemaili.

Queste, invece, le voci impegnate per DAZN nella 28esima giornata di campionato.