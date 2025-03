Europa League ritorno ottavi di finale: dove vedere le partite di Roma e Lazio

Giovedì 13 marzo si svolgono i match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le speranze nostrane sono riposte su Lazio e Roma.

Europa League ritorno ottavi di finale, la Roma in Spagna

Il primo incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è quello che ha come protagonista la Roma. I giallorossi sperano di ottenere l’ennesimo risultato utile consecutivo. Da quando sono allenati da Claudio Ranieri, infatti, la compagine è in uno stato di grazia: la Roma, nel 2025, è il team che ha fatto più punti nei top cinque campionati in Europa.

Il 13 marzo, i nostri portacolori sono impegnati nella insidiosa trasferta contro l’Athletic Bilbao. All’andata, disputata sette giorni fa, i giallorossi hanno avuto la meglio, riuscendo a vincere per due a uno grazie alle reti di Angelino e Shomurodov.

Athletic Bilbao-Roma è visibile a partire dalle ore 18:45. Il faccia a faccia è in onda in diretta e in esclusiva solo su Sky. L’emittente satellitare, in particolare, lo propone su Sky Sport Uno (rete 201) e Sky Sport 252. Il racconto è firmato da Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili.

Europa League ritorno ottavi di finale, dove vedere la Lazio

Sempre alle 18:45 di oggi, giovedì 13 marzo, è possibile assistere allo scontro fra la Lazio e il Viktoria Plzen. Ancora una volta, il team italiano è il favorito per il passaggio del turno. I biancocelesti, infatti, arrivano allo scontro forti del vantaggio maturato nel confronto di andata, quando sono riusciti ad avere la meglio, in trasferta, per due a uno.

L’andata di sette giorni fa, comunque, ha dimostrato che il Viktoria Plzen è un avversario da non sottovalutare. I cechi, infatti, hanno messo più volte in difficoltà la Lazio, che è riuscita a segnare il gol vittoria proprio allo scadere del secondo tempo.

Lazio-Viktoria Plzen è proposta, in diretta, su Sky Sport 4K (rete 213) e Sky Sport 253. Le voci che analizzano tutto ciò che avviene in campo sono quelle di Antonio Nucera e Luca Marchegiani.

In chiaro il Manchester United

Infine, è possibile vedere, in chiaro, uno dei ritorni degli ottavi di finale di Europa League. Il punto di riferimento è TV8, che dalle ore 21:00 circa manda in onda il confronto fra il Manchester United e la Real Sociedad. I discorsi per la qualificazione sono tutti ancora aperti: l’andata, giocata in Spagna, è terminata con il risultato di uno a uno. Il commento è di Davide Polizzi.