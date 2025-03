Europa League andata ottavi di finale: in campo la Lazio e la Roma

Giovedì 6 marzo si svolgono i match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Il secondo torneo più importante del Vecchio Continente ha ancora in corsa per la vittoria due team italiani, ovvero la Lazio e la Roma.

Europa League andata ottavi di finale, dove vedere i biancocelesti

Il primo incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League è quello fra la Lazio e il Viktoria Plzen. Il fischio di inizio dell’appuntamento è previsto alle ore 21:00. La sfida si svolge presso il Doosan Arena.

I padroni di casa sono riusciti a raggiungere tale fase superando, nei playoff, il Ferencvaros. Fondamentale, in tal senso, è stato proprio il ritorno disputato fra le mura amiche, quando i cechi sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata e a staccare il pass per gli ottavi vincendo 3 a 0.

La Lazio, dal canto suo, dopo la prima fase è entrata automaticamente nell’elenco delle favorite per la vittoria finale del torneo. D’altronde, i biancocelesti hanno chiuso la classifica al primo posto, riuscendo a vincere ben sei delle otto partite disputate.

Viktoria Plzen-Lazio è in onda, in diretta e in esclusiva, solo su Sky. La piattaforma satellitare la propone sulla rete Sky Sport 253, con la telecronaca di Paolo Ciarravano e Nando Orsi.

Europa League andata ottavi di finale, il faccia a faccia con protagonista la Roma

Per il nostro paese, gli ottavi di finale di Europa League propongono, sempre dalle ore 21:00, il faccia a faccia fra la Roma e l’Athletic Bilbao.

I giallorossi, da quando sono guidati da Claudio Ranieri, sono una delle compagini più in forma del campionato e nel torneo hanno agguantato tale fase superando, ai playoff, il Porto. Gli ospiti, dal canto loro, arrivano al match reduci da una sconfitta, ma sono comunque quarti nella Liga spagnola, a dimostrazione di quanto l’impegno odierno possa essere insidioso.

Roma-Athletic Bilbao, andata degli ottavi di finale di Europa League, è trasmessa solo su Sky, sulle reti Sky Sport 251 (canale 201) e Sky Sport 252. Le voci che raccontano il confronto sono quelle di Riccardo Gentile ed Aldo Serena.

In chiaro la partita dell’Ajax

Infine, anche per gli ottavi di finale, TV8 manda in onda, in diretta e in chiaro, uno dei match con protagoniste squadre estere. La scelta, per la giornata del 6 marzo, è ricaduta sul faccia a faccia fra gli olandesi Ajax e i tedeschi Eintracht. Si tratta di una sfida inedita: i due team, infatti, non si sono mai affrontati prima d’ora. Il fischio di inizio è atteso alle 21:00 e il commento è di Maurizio Compagnoni.