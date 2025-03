Formula 1 GP Australia 2025: al via il nuovo mondiale, le novità e dove vedere la gara

Nella notte fra giovedì 13 e venerdì 14 marzo prende il via, con il GP d’Australia, il mondiale 2025 di Formula 1. Varie le novità attese: una delle principali è senza dubbio l’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari.

Formula 1 GP Australia 2025, la caccia al titolo di Max Verstappen

Quella del 2025 è la 75esima stagione di Formula 1. Tutte le attenzioni, inevitabilmente, sono riposte su Max Verstappen. Quest’ultimo, pochi mesi fa, ha festeggiato, con la sua Red Bull, la vittoria del quarto titolo mondiale consecutivo.

Molte, però, le scuderie pronte a dare battaglia. Fra queste c’è la Ferrari, che in questo weekend può far conto, per la prima volta, sull’inedita coppia composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che inizia ufficialmente la sua nuova avventura dopo i tanti anni in Mercedes. Un gruppo, quest’ultimo, che con coraggio ha puntato su Kimi Antonelli, giovane pilota italiano.

Le qualifiche solo su Sky

La Formula 1 riparte, dunque, dall’Australia. Tutte le sessioni della competizione si svolgono presso l’Albert Park Circuit, circuito cittadino posto a Melbourne e che ha debuttato nel calendario di F1 nel 1996. La pista è lunga poco più di 5 km e contiene 14 curve. Il record di velocità è firmato dalla Ferrari di Leclerc, che lo scorso anno è riuscito a chiudere un giro in 1’19″813.

Dopo la consueta conferenza stampa dei piloti, essi salgono a bordo delle monoposto nella notte fra il 13 e il 14 marzo. Alle 02:30 ed alle 06:00, orario italiano, si svolgono la prima e la seconda prova libera. La terza ed ultima, invece, è in programma sabato alle 02:30 di mattina. Tutte le prove libere sono visibili in esclusiva solo su Sky Sport Formula 1, rete fruibile sul canale 207 di Sky.

Formula 1 GP Australia 2025, le differite su TV8

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 entra nel vivo alle 06:00 di mattina di sabato 15 marzo, quando iniziano le qualifiche. In tale sessione, i protagonisti scendono in pista con l’obiettivo di guadagnare la migliore posizione nella griglia di partenza della gara. I semafori verdi di quest’ultima, infine, si accendono alle 05:00 di domenica 16 marzo.

La diretta è proposta solo da Sky. In chiaro è possibile seguire le qualifiche e la gara in differita, rispettivamente dalle 13:30 e dalle 14:00. Il punto di riferimento, in questo caso, è TV8.

Tutte le sessioni del Gran Premio d’Australia di Formula 1 sono raccontate da Carlo Vanzini e Marc Gené. Le analisi tecniche sono firmate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. Infine, gli spazi di approfondimento sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.