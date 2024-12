Formula 1, Gran Premio di Abu Dhabi: orari, programmazione tv

Sabato 7 e domenica 8 dicembre si svolge il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. Con la tappa odierna giunge al termine il mondiale 2024.

Formula 1 Gran Premio Abu Dhabi, testa a testa nella classifica costruttori

Il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi si svolge, come sempre, nello Yas Marina Circuit. Lungo poco più di 5,2 km, è stato costruito a poca distanza da Abu Dhabi ed è stato inaugurato nel 2009. Da dieci anni, ovvero dal 2014, la gara è quella che conclude il mondiale. Al momento, il giro più veloce nella storia dell’itinerario appartiene a Max Verstappen, che nel 2021, guidando la Red Bull, ha chiuso un giro in 1’26″103.

I discorsi relativi alla classifica dei piloti sono oramai conclusi. Max Verstappen, infatti, ha ottenuto per il quarto anno di fila il titolo di campione del mondo. Al secondo posto, momentaneamente, c’è Lando Norris a quota 249 punti, seguito dal ferrarista Charles Leclerc, fermo a 241 punti. Diversa la situazione relativa alla classifica costruttori: il team al vertice è la McLaren con 640 lunghezze. Al secondo posto c’è la Ferrari con 619 punti.

Gli orari delle qualifiche e della gara

Sabato 7 dicembre, il Gran Premio di Abu Dhabi parte alle ore 11:30 con la terza ed ultima sessione di prove libere. Un appuntamento, questo, in onda in diretta ed in esclusiva solo su Sky Sport Formula 1 (canale 207 di Sky). Poche ore più tardi, dalle ore 15:00, si svolgono le qualifiche. Una sessione, questa, sempre molto importante, in quanto determina la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. In chiaro, su TV8, è possibile seguire l’evento in differita dalle 18:30.

Infine, domenica 8 dicembre, si svolge la gara vera e propria. I semafori verdi del via alla gara si accendono alle ore 14:00. In chiaro, la sessione è ancora una volta visibile solo in differita sulla rete del digitale terrestre TV8. Qui, la corsa è in programma a partire dalle 17:00 circa.

Formula 1 Gran Premio Abu Dhabi, i telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana di Formula 1, sia quelle trasmesse a pagamento che in chiaro, sono raccontate da Carlo Vanzini e Marc Gené. Al loro fianco, in qualità di inviato ai box, c’è Roberto Chinchero, che analizza tutto ciò che avviene in pista. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Le interviste, infine, sono realizzate da Mara Sangiorgio.