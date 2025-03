Sabato 29 e domenica 30 marzo si svolge il Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Il motomondiale, con quello odierno, giunge al terzo appuntamento della stagione.

MotoGP Gran Premio delle Americhe, si corre ad Austin

Il Gran Premio delle Americhe si corre presso il Cota, ovvero il Circuito delle Americhe, situato ad Austin, in Texas. Il tracciato è entrato nel circuito del motomondiale nel 2013 ed il record del giro più veloce è di Alex Rins, che nel 2023, in sella alla sua Honda, ha chiuso in 2’03″126. Il circuito è molto insidioso. Ha una lunghezza di oltre 5 km e mezzo e contiene ben venti curve.

Il grande favorito per la vittoria finale, almeno alla vigilia, è Alex Marquez. Il pilota, infatti, sta dominando la stagione. Lo spagnolo è primo nella classifica pilota a punteggio pieno, essendo riuscito a vincere tutte e quattro le gare, comprese le due Sprint. Inoltre, Marquez, ad Austin, ha vinto in carriera ben sette volte.

Gli orari del sabato e della domenica

Nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP è molto importante la giornata del sabato. A partire dalle ore 16:10 inizia la terza ed ultima prova libera. Essa, come sempre, è proposta in diretta solamente su Sky, e in particolare sulla rete tematica Sky Sport MotoGP (canale 207).

Subito dopo, alle 16:50, si entra nel vivo del fine settimana con le qualifiche. Tale sessione è visibile, in diretta, sia su Sky Sport MotoGP che in chiaro, sulla rete del digitale terrestre TV8. Infine, alle 20:55 prende il via la sprint race. Una vera e propria gara con un numero ridotto di giri e che assegna i primi punti del weekend. Anche tale sessione, oltre che sulla piattaforma satellitare, è in onda su TV8.

Infine, gli impegni del Gran Premio delle Americhe giungono al termine domenica. Dopo il warm up delle 16:35, le luci verdi del via alla gara si accendono alle 21:00. In questo caso, la diretta è garantita solo su Sky, mentre TV8 la propone in differita alle 23:05.

MotoGP Gran Premio delle Americhe, i telecronisti

Tutte le sessioni del Gran Premio delle Americhe sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Attese, inoltre, le incursioni di Rosario Triolo e Mattia Pasini, voci ufficiali della Moto2 e Moto3. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, guidato da Vera Spadini.