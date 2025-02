MotoGP 2025 Gran Premio Thailandia, la programmazione tv: dove vedere la gara

Sabato 1° marzo, con il Gran Premio della Thailandia, inizia il mondiale 2025 di MotoGP. Il motomondiale, anche quest’anno, è visibile in diretta su Sky.

MotoGP 2025 Gran Premio Thailandia, ai nastri di partenza la nuova edizione

Il Gran Premio della Thailandia di MotoGP 2025 si svolge presso il Chang International Circuit, posto nella città di Buriram. Si tratta di una delle gare più recenti presenti nel calendario: la fondazione, infatti, è datata nel 2018. Lo scorso anno, la vittoria è andata al nostro connazionale Francesco Bagnaia, mentre colui che ha trionfato nella Sprint è Enea Bastianini, entrambi piloti della Ducati.

La MotoGP 2025 riparte, almeno nelle previsioni della vigilia, esattamente da dove ci si è interrotti la scorsa stagione. L’ultima stagione è andata allo spagnolo Jorge Martin, che ha trionfato con 508 punti. A soli dieci lunghezze di distanza, a quota 498 punti, si è fermato Francesco Bagnaia. Il terzo gradino del podio, infine, è andato a Marc Marquez.

Dove vedere le qualifiche e la gara

La giornata di sabato 1° marzo, per il Gran Premio della Thailandia, prende il via a notte fonda, orario italiano. Alle ore 04:50, infatti, si svolgono le Qualifiche. Esse sono trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (visibile sul canale 207 della piattaforma satellitare). Inoltre, i tanti appassionati interessati hanno la possibilità di assistere all’importante sessione in chiaro su TV8.

Poche ore più tardi, alle 09:00, si svolge la Sprint Race. Essa, ultimo impegno per i piloti prima della gara, assegna i primi punti della stagione. Esattamente come per le qualifiche, anche la Sprint è trasmessa, in diretta, sia a pagamento, su Sky Sport MotoGP, che in chiaro su TV8.

Infine, il weekend con il Gran Premio della Thailandia giunge al termine domenica 2 marzo. Alle ore 09:00 italiane, infatti, si accendono le luci verdi della gara. Anche in questo motomondiale, in palio per il vincitore ci sono i venticinque punti. La diretta è garantita solo su Sky. In chiaro su TV8, la gara è proposta in differita, dalle ore 14:05 circa.

MotoGP 2025 Gran Premio Thailandia, i telecronisti

Tutte le sessioni del Gran Premio della Thailandia di MotoGP sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli studi che precedono e posticipano la gara sono guidati da Vera Spadini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Infine, per un’analisi a tutto tondo del week end, c’è Race Anatomy MotoGP, curato da Cristiana Buonamano.