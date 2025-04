Martedì 8 e mercoledì 9 aprile si svolgono i match di andata dei quarti di finale di Champions League. Per il nostro paese, l’unica squadra ancora in corsa per vincere il titolo è l’Inter.

Champions League andata quarti di finale, dove vedere i nerazzurri

I nerazzurri sognano di andare ancora avanti nel torneo, ma per farlo devono riuscire a sconfiggere i tedeschi del Bayern Monaco. Si tratta di un impegno decisamente complesso per i ragazzi di Simone Inzaghi, che tuttavia è legittimato a sperare, soprattutto visti i tantissimi infortuni che hanno colpito la rosa dei bavaresi.

La partita di andata si svolge presso l’Allianz Arena, stadio che a maggio ospiterà proprio la finale del torneo. Il fischio di inizio è atteso alle 21:00. Il faccia a faccia è visibile in diretta e in esclusiva solamente su Sky. La piattaforma satellitare propone il tanto atteso appuntamento sulle reti Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è curata dalla storica coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Su Amazon Prime Video c’è Barcellona-Borussia Dortmund

Il calendario dell’andata dei quarti di finale di Champions League, sempre l’8 aprile dalle ore 21:00, propone il confronto fra l’Arsenal e il Real Madrid. I Blancos, guidati da Carlo Ancelotti, sperano di proseguire l’avventura nella competizione e vincere, per l’ennesima volta, il torneo.

I padroni di casa, tuttavia, sembrano essere in grande forma, tanto da essere la squadra che, nell’edizione attuale della Champions, ha giocato il maggior numero di minuti in vantaggio. Arsenal-Real Madrid è visibile su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253. Il commento è di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.

Il 9 aprile, Amazon Prime Video trasmette, in esclusiva, il quarto di finale di Champions League fra il Barcellona e il Borussia Dortmund. I Blaugrana sono i grandi favoriti per la vittoria. Il fischio di inizio è previsto alle 21:00 e il faccia a faccia ha come telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League andata quarti di finale, la partita in chiaro su TV8

Infine, anche per i quarti di finale di andata di Champions League è confermata la messa in onda in diretta e in chiaro di uno degli incontri. Il punto di riferimento è TV8, che dalle 20:20 si collega con il Parco dei Principi, dove alle 21:00 inizia lo scontro fra il Paris Saint Germain e la sorpresa Aston Villa. Coloro che hanno il compito di raccontare ciò che avviene in campo sono Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.