Martedì 15 e mercoledì 16 aprile si svolgono le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024-2025. Nel nostro paese c’è grande attesa per l’Inter, unica italiana ancora in corsa e favorita per il passaggio del turno.

Champions League 2024-2025 ritorno quarti di finale, i match del martedì

Sono due le partite che si disputano il martedì valevoli per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Entrambe prendono il via alle 21:00 e sono fruibili, in diretta e in esclusiva, solo su Sky.

In primis, la sorpresa Aston Villa accoglie, in casa, il Paris Saint Germain. I padroni di casa, outsider del torneo, sono chiamati all’impresa: nell’andata, svolta sette giorni fa in terra parigina, i francesi hanno vinto con il risultato di tre a uno. Il faccia a faccia è proposto su Sky Sport 253 e la telecronaca è affidata a Stefano Borghi e a Riccardo Montolivo.

Sempre il 15 aprile inizia lo scontro fra il Borussia Dortmund e il Barcellona. Anche in questo caso, è la squadra padrona di casa che deve fare l’impresa: la scorsa settimana, infatti, gli spagnoli sono riusciti a trionfare, di fronte al proprio pubblico, addirittura per quattro a zero. L’appuntamento è in onda su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Le voci scelte per raccontare ciò che avviene in campo sono quelle di Riccardo Gentile ed Aldo Serena.

L’Inter in diretta su Amazon Prime Video

Mercoledì 16 aprile, il calendario di ritorno dei quarti di Champions League propone l’attesissimo match fra l’Inter e il Bayern Monaco. La partita si svolge alle ore 21:00, presso lo stadio San Siro.

I nerazzurri, alla vigilia, sono i favoriti per il passaggio del turno. All’andata, infatti, sono riusciti a vincere con il risultato di due a uno, grazie ai gol firmati da Lautaro Martinez e Nicolò Barella.

L’Inter arriva all’impegno in grande condizione di forma. I tedeschi, invece, sono in emergenza, a causa dei tanti infortuni. Inter-Bayern Monaco è trasmessa in diretta e in esclusiva solo su Amazon Prime Video, dove è commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League 2024-2025 ritorno quarti di finale, Real Madrid-Arsenal in chiaro su TV8

Infine, il calendario dei quarti di finale di ritorno di Champions League è completato dalla sfida fra il Real Madrid e l’Arsenal. I madrileni, dominatori delle ultime edizioni del torneo, rischiano l’eliminazione, dopo la sconfitta dell’andata per tre a zero. La partita è proposta in diretta e in chiaro su TV8, dalle ore 21:00. La telecronaca è affidata a Federico Zancan e a Luca Marchegiani.