Nonostante sia finito da pochi giorni il campionato, il calcio torna subito protagonista. Venerdì 6 giugno, infatti, inizia il percorso delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 per l’Italia, che esordisce affrontando la Norvegia.

Norvegia Italia Qualificazioni Mondiali 2026, l’incontro più complesso in calendario

Nonostante sia solamente la prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, per gli Azzurri l’impegno contro la Norvegia potrebbe già essere fondamentale per l’accesso alla competizione, che si svolgerà il prossimo anno negli Stati Uniti e in Canada.

Si qualificano direttamente al Mondiale i club che chiudono il girone di Qualificazione al primo posto. Le seconde, invece, affrontano i sempre insidiosi playoff.

Nel match di oggi, l’Italia affronta, fra l’altro in trasferta, la Norvegia, la squadra più forte fra quelle inserite nel medesimo girone degli Azzurri e, dunque, quella con la quale ci si giocherà il primato. Per il team guidato da Luciano Spalletti, dunque, vincere oggi è fondamentale.

La partita in diretta su Rai 1

L’Italia arriva alla partita contro la Norvegia con alcuni problemi di formazione. Sono varie, infatti, le indisponibilità che il CT Luciano Spalletti deve considerare in vista dell’incontro. Le più pesanti, probabilmente, sono quelle di Moise Kean, di Francesco Acerbi e di Matteo Gabbia. Nella Norvegia, invece, è assolutamente confermata la partecipazione dei due giocatori più temibili, ovvero Odegaard e Haaland.

Il faccia a faccia fra Norvegia ed Italia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, prende il via alle 20:45 e si svolge presso l’Ullevaal Stadion di Oslo. Nel nostro paese, è possibile seguire la partita in diretta solamente su Rai 1. Qui il collegamento parte alle 20:30, subito dopo la fine del TG1. Saltano i consueti appuntamenti con Cinque Minuti di Bruno Vespa e con Affari Tuoi.

La sfida, infine, è proposta anche su Sky Sport Calcio (canale 202), ma in differita da mezzanotte.

Norvegia Italia Qualificazioni Mondiali 2026, i telecronisti di Sky e Rai

Per quanto riguarda la Rai, su Rai Sport dalle 19:40 alle 20:15 circa e su Rai 1 dalle ore 20:30 fino al fischio di inizio è previsto uno spazio di approfondimento prepartita. Esso è guidato, come al solito, dal giornalista Alessandro Antinelli. Quest’ultimo, con ospiti ed esperti, riprende la linea subito dopo il triplice fischio, per analizzare tutto quello che è accaduto in campo. I telecronisti chiamati a raccontare la partita sono Alberto Rimedio e Lele Adani.

Per quanto riguarda Sky, invece, l’incarico di commentare il match fra la Norvegia e l’Italia è affidato a Fabio Caressa e a Beppe Bergomi.