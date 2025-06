Venerdì 6 giugno prende il via, con la prima tappa, l’edizione 2025 del 105 Summer Festival. La rassegna musicale, come intuibile già dal titolo, è organizzata dall’emittente radiofonica 105.

105 Summer Festival 2025, la prima tappa a Baia Domizia

Il 105 Summer Festival 2025 è una realizzazione originale della Colorsound. Con quella al via oggi, la kermesse musicale giunge alla sesta edizione su Radio 105, la seconda consecutiva con questo nome.

Sono cinque le puntate previste, ovvero una in più rispetto allo scorso anno. Lo show, anche nel 2025, ha una struttura itinerante. Gli appuntamenti, che si svolgono il venerdì sera, sono ambientati in cinque diverse località del nostro paese. Il debutto del 6 giugno è nell’Arena dei Pini di Baia Domizia, mentre per la seconda tappa è raggiunto il Parco San Giuliano di Venezia.

Venerdì 20 giugno, lo show tocca Piazza della Vittoria di Genova, per poi imbarcarsi verso la Sardegna. Sull’isola, infatti, è Golfo Aranci che ha il compito di accogliere la trasmissione, in onda da Piazza Francesco Cossiga il 27 giugno. Il gran finale si svolge il 4 luglio, nell’Area Park di Via Sicilia-Porto Garibaldi di Comacchio.

Dove vedere i concerti e chi sono i conduttori

Al timone di tutte e cinque le serate del 105 Summer Festival vi sono due volti molti noti dell’emittente. La prima padrona di casa, infatti, è Mariasole Pollio, che negli scorsi mesi ha guidato, con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, il PrimaFestival. Il secondo conduttore è Daniele Battaglia, in passato nel cast di vari format tv di successo, fra cui L’Isola dei Famosi.

I cinque concerti del Summer Festival sono trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre) e tramite l’applicazione. Ogni lunedì successivo alla tappa, inoltre, Mediaset Infinity propone un Best of con i migliori momenti del concerto del venerdì.

105 Summer Festival 2025, il cast

Durante la prima tappa del 6 giugno del 105 Summer Festival salgono sul palco vari artisti. Essi sono Alfa, Berna, Petit, Enula, Diamante, Cioffi, Boomdabash, Serena Brancale, Fabio Rovazzi, El Ma, Dani Faiv, Il Tre, Gemelli DiVersi, Fred De Palma, Plug, Mamacita, SLF, Kaput, Napoleone e Silent Bob & Sick Budd.

Nel corso delle altre quattro serate presenzia un cast di cantanti molto ampio. Fra gli altri, sono coinvolti Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Clara, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio,Annalisa, Big Mama, Benji & Fede, Elodie, Emis Killa, Ghali, Grelmos, Francesca Michielin, Baby K e Bresh. Con loro anche The Kolors, Tananai, TrigNO, Settembre, Shablo, Joshua, Tormento, Sophie and the Giants, Patty Pravo, Orietta Berti, Rose Villain, Sangiovanni, Luchè, Paola Iezzi, Rkomi e Sarah Toscano.