Procede, con la tappa di Oslo, la Diamond League 2025. La competizione si svolge oggi, 12 giugno, a partire dalle ore 20:00.

Diamond League 2025 Oslo, quella odierna è la sesta tappa

Per la Diamond League 2025 si tratta della sesta tappa. L’evento, organizzato dalla World Athletics e giunto alla sedicesima edizione, è composto da un totale di quindici meeting internazionale.

Il primo si è svolto lo scorso 26 aprile in Cina, presso l’Egret Stadium di Xiamen. La sesta tappa, ambientata come detto ad Oslo, è la seconda in Europa. La prima, infatti, si è svolta lo scorso 6 giugno presso lo Stadio Olimpico di Roma.

L’appuntamento del 12 giugno, denominato Bislett Games, si svolge al Bislett Stadion, inaugurato oramai più di cento anni fa e che ha una capienza di poco superiore ai 15 mila posti.

Quattro gli italiani in gara

Nel corso della Diamond League 2025 di Oslo sono protagonisti quattro atleti italiani. In ordine di apparizione, il primo chiamato a scendere in pista è Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri maschili. Segue, nella specialità di mezzofondo del miglio, l’atleta Federico Riva.

Il tifo degli appassionati italiani è rivolto, poi, alla velocista Zaynab Dosso. La campionessa italiana affronta i 100 metri femminili e, per lei, si tratta dell’esordio assoluto nell’edizione 2025 della competizione.

Infine, l’ultima Azzurra protagonista nella tappa di Oslo della Diamond League è Ayomide Folorunso, che affronta i 400 metri ostacolo, ovvero la medesima specialità nella quale, nel 2017, ha vinto il prestigioso titolo di campionessa europea under 23.

Ma durante la serata vi sono numerosi altri atleti molto importanti. Su tutti, spicca Armand Duplantis, vera e propria leggenda nel salto con l’asta. Originario della Svezia, ha all’attivo due medaglie d’oro e punta ad allungare la striscia di vittorie consecutive, che al momento è ferma a quota 28.

Diamond League 2025 Oslo, la programmazione tv

La tappa di Oslo della Diamond League è visibile, in diretta, sia a pagamento che in chiaro. Per quanto riguarda il primo caso, il punto di riferimento è Sky. La piattaforma satellitare manda in onda la competizione, dalle ore 20:00, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205). In streaming, l’evento è fruibile su Sky Go e su Now TV. La telecronaca è a cura di Nicola Roggero e Stefano Baldini.

In chiaro, la diretta della sesta tappa della Diamdond League è affidata alla programmazione tv di Rai Sport (canale 58). Inoltre, la TV di Stato rende disponibile l’intero appuntamento in streaming ed on demand, tramite l’applicazione Rai Play. Il racconto è di Luca Di Bella e Stefano Tilli.