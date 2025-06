Giovedì 12 giugno, su Food Network, prende il via Il Panino Perfetto Summer Edition. La trasmissione è visibile dalle ore 22:00.

Il Panino Perfetto Summer Edition, al timone c’è Vittorio Gucci

Il Panino Perfetto Summer Edition è lo spin off estivo de Il Panino Perfetto, format che ha esordito, sempre su Food Network (visibile sul canale 33 del digitale terrestre), nel maggio di due anni fa.

La versione estiva dello show è prodotto in collaborazione con Rio Mare. Così come il programma da cui prende spunto, anche quello denominato Summer Edition è guidato da Vittorio Gucci. Originario della Sicilia, ha una lunga carriera alle spalle nel mondo della televisione, avendo presenziato a vari format. Inoltre, è anche un musicista ed ha frequentato il Conservatorio.

Riparte il viaggio a bordo del BistroMare

Vittorio Gucci, durante le varie puntate de Il Panino Perfetto Summer Edition, si concentra, come intuibile già dal nome, sui panini. Il conduttore, infatti, si definisce orgogliosamente un paninaro, convinto che possa rappresentare un vero e proprio piatto di alta cucina.

La versione estiva del format appartiene al genere del travel show. Gli appuntamenti, infatti, non si svolgono all’interno di uno studio, ma bensì nelle piazze di alcuni dei borghi più belli del nostro paese.

Per raggiungere le varie località, Gucci sale a bordo del famigerato BistroMare, un food truck rosa brandizzato Rio Mare. Una volta giunto sul posto, il padrone di casa incontra persone locali e grandi esperti di cucina, che lo accompagnano in mercati e botteghe, alla scoperta degli ingredienti tradizionali locali.

In seguito, Gucci, affiancato da due esponenti del posto, realizza altrettanti panini, con all’interno prodotti del marchio Rio Mare. Una competente (e golosa) giuria popolare assaggia le preparazioni ed individua quella vincente, premiando il panino che è riuscito ad interpretare al meglio le tradizioni del luogo.

Il Panino Perfetto Summer Edition, le tappe

Sono numerose le città italiane visitate nel corso de Il Panino Perfetto. Partendo da nord è raggiunto il centro di Sestri Levante, in Liguria. Poi ci si sposta in Emilia Romagna, dove si viaggia alla scoperta delle usanze tipiche della cucina di Cattolica.

Il viaggio nel Belpaese prosegue nelle Marche. Qui, Gucci cucina a Numana e a Porto Recanati, posti in provincia di Ancona e Macerata. In Molise, invece, è raggiunto il centro di Termoli. Infine, dopo una sosta a Portici, in Campania, si scende in direzione della Puglia, in quanto è protagonista Brindisi.