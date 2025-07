Domenica 20 luglio si svolge la Finale della World Cup di ginnastica ritmica e, nel nostro paese, l’attesa competizione sportiva è proposta da La7. La rete diretta da Urbano Cairo, in particolare, la trasmette, in diretta, dalle ore 14:00.

Finale World Cup ginnastica ritmica La7, l’evento si svolge presso l’Unipol Forum

La Finale della World Cup di ginnastica ritmica di domenica 20 luglio si svolge nel nostro paese. Il palazzetto scelto per ospitare le varie competizioni, infatti, è l’Unipol Forum di Assago, in Lombardia. Si tratta di un luogo iconico, capace di ospitare fino ai 15 mila ed 800 spettatori e che accoglierà, prossimamente, le competizioni dei Giochi Olimpici invernali.

Quella che si svolge presso l’Unipol Forum è la tappa che chiude il circuito internazionale 2025 dopo quelle di Sofia (in Bulgaria), Baku (in Azerbaijan) e di Tashken (in Uzbekistan).

Le Azzurre impegnate in pista

Sono numerose le atlete italiane protagoniste nel corso delle Finale della World Cup di ginnastica ritmica. Fra le più attese c’è, senza dubbio, Sofia Raffaeli. Classe 2004 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, ha staccato un pass per la finale sia della palla che del cerchio, ottenendo il primo posto provvisorio davanti alla tedesca Darja Varfolomeev, seconda a quasi due punti di distacco. Inoltre, Raffaeli è impegnata anche nel nastro e nelle clavette, dove si trova al secondo e terzo posto momentaneo.

Presenti nella Finale della World Cup di ginnastica ritmica le azzurre delle Farfalle. Le atlete dell’Aeronautica Militare Laura Paris e Giulia Segatori, Chiara Badii e Sofia Sicignano della Raffaello Motto. l’esordiente Lorjen D’Ambrogio della Ginnastica Opera e Laura Golfarelli dell’Eurogymnica hanno aperto con l’esercizio ai 5 nastri. La giuria ha premiato la loro performance con il punteggio di 22.900, che vale il quarto posto provvisorio e il pass per la finale di specialità.

Il folto pubblico presenti sugli spalti, infine, può fare il tifo per la 18enne Tara Dragas, laureatasi da poco vice campionessa assoluta al campionato di Folgaria. Il 20 luglio gareggia nella palla, nel nastro e nelle clavette.

Finale World Cup ginnastica ritmica La7, la programmazione

Come già preannunciato, la Finale della World Cup di ginnastica ritmica del 20 luglio è visibile, in diretta e in chiaro, su La7. Il collegamento parte alle ore 14:00, con il live che va avanti per circa cinque ore, terminando alle ore 19:00. Le gare, inoltre, sono trasmesse anche su La7D e, in streaming, mediante il sito web della rete.

La telecronaca è affidata ad Ilaria Brugnotti. Il commento tecnico, invece, è curato da Marta Pagnini, bronzo olimpico a Londra 2012.