Da mesi sembrava essere una delle (poche) certezze dei palinsesti del prossimo anno della Rai, ma nelle ultime ore tutto sembra tornato in discussione. Stiamo parlando della presenza della conduttrice Mara Venier a Domenica In, storico programma della domenica pomeriggio di Rai 1.

Domenica In Mara Venier, la scelta di Gabriele Corsi

Già da mesi era stata annunciata la decisione di modificare la struttura di Domenica In, suddividendola in varie parti ed affiancando alla confermata Mara Venier altri conduttori. Dopo varie indiscrezioni, la TV di Stato ha deciso di puntare tutto su Gabriele Corsi, volto di varie trasmissioni di successo su Discovery e che, in Rai, da anni commenta l’Eurovision Song Contest.

Secondo quanto scrive Fanpage, però, il Direttore Intrattenimento Prime Time Angelo Mellone non avrebbe consultato Mara Venier prima di scegliere Gabriele Corsi. In realtà, sempre secondo quanto sostiene la testata giornalistica, la conduttrice avrebbe voluto, al suo fianco, il giornalista Tommaso Cerno, suddividendo dunque Domenica In in due parti distinte, una dedicata all’intrattenimento ed un’altra orientata all’informazione.

Il contratto in scadenza e la partecipazione a Che tempo che fa

Secondo quanto sostiene Affari Italiani, poi, ad aver peggiorato ulteriormente il rapporto fra la Rai e Mara Venier (che, bene ricordarlo, non ha partecipato alla presentazione dei palinsesti a Napoli) vi sarebbero alcune defezioni nella squadra degli autori. Il capo-autore di Domenica In Marco Luci, infatti, sarà sostituito, così come il capo-struttura.

A peggiorare ulteriormente la situazione vi è il caso legato a Che tempo che fa. Il conduttore Fabio Fazio, per la rubrica de Il Tavolo, avrebbe voluto come ospite fisso proprio Mara Venier, che tuttavia, come riporta ancora una volta Fanpage, è legata alla Rai da un contratto in esclusiva, che dunque renderebbe impossibile vedere la presentatrice su NOVE.

La conduttrice avrebbe chiesto di partecipare a quindici puntate dello show di Fazio, ma la Rai ne avrebbe concesse solamente dieci.

Domenica In Mara Venier, l’incertezza sul futuro

A poco più di un mese e mezzo dal via della nuova stagione televisiva, dunque, sembra regnare come non mai l’incertezza. Per Venier, un eventuale addio a Domenica In potrebbe coincidere con un allontanamento dalla Rai stessa. Uno scenario che sarebbe senza dubbio sorprendente e che creerebbe non pochi problemi alla TV di Stato, che sarebbe chiamata a trovare, in poche settimane, una sostituta credibile. D’altronde, il format, uno dei titoli di punta dell’offerta Rai, festeggia quest’anno l’importante traguardo del 50esimo anniversario.