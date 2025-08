In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, il calcio non si ferma. A poche settimane dall’inizio del campionato, alcune big italiane sono le protagoniste delle amichevoli estive 2025, visibili in chiaro su NOVE.

Amichevoli estive 2025 NOVE, l’arrivo sulla rete dopo l’accordo fra DAZN e Discovery

La grande novità dell’estate 2025, dunque, è l’arrivo sulla rete del digitale terrestre delle amichevoli. Essa è la diretta conseguenza dell’accordo, annunciato poche settimane fa, fra DAZN (che detiene i diritti tv per i match) e Discovery.

Gli incontri rappresentano le ultime occasioni per le Big del nostro calcio di ritrovare la forma prima dell’inizio della stagione. Essa prende il via, ufficialmente, il prossimo 15 agosto, quando inizia il primo turno di Coppa Italia. Sono numerose le compagini del massimo campionato che sono chiamate a scendere in campo, fra cui anche il Milan, il Como, il Genoa, il Cagliari ed il Torino.

Il 6 e l’8 agosto in campo la Roma e l’Inter

Il calendario delle amichevoli estive 2025 visibili su NOVE propone il primo impegno nella giornata di oggi, mercoledì 6 agosto. Dalle ore 21:30, in differita, è dato spazio alla Roma. Quello capitolino è uno dei team più atteso della nuova stagione, a causa dell’arrivo del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. I giallorossi sfidano, al Pouland Bescot Stadium di Walsall, l’Aston Villa.

Quarant’otto ore più tardi, invece, è protagonista l’Inter. Venerdì 8 agosto, dalle ore 21:30, i nerazzurri, nella scorsa stagione secondi sia in campionato che in Champions League, affrontano, nell’impianto Louis II, i francesi del Monaco. Anche tale faccia a faccia è visibile, su NOVE, in differita.

Amichevoli estive 2025 NOVE, le altre partite

Il calendario delle amichevoli estive 2025 su NOVE prosegue, con ben due incontri, domenica 10 agosto. In diretta, dalle ore 17:30, scende in campo la Juventus. I bianconeri, ancora a lavoro sul mercato per cercare di migliorare il più possibile la rosa, affrontano, al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund.

In differita alle 21:30, invece, è il nuovo Milan di Massimiliano Allegri ad essere protagonista. I rossoneri, infatti, affrontano allo Stamford Bridge il Chelsea, club vincitore della Conference League e, soprattutto, del Mondiale per Club.

L’ultima amichevole estiva ad essere visibile su NOVE, infine, è prevista sabato 16 agosto. Dalle ore 21:30, in diretta, si accendono i riflettori dello stadio San Nicola di Bari, dove la già citata Inter prova a sconfiggere i calciatori dell’Olympiacos. Tutti i suddetti incontri sono visibili, in diretta, solamente sulla piattaforma di intrattenimento sportivo in streaming DAZN.