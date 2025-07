Grazie ad un accordo fra con la Warner Bros Discovery, presto su DAZN arriverà l’intrattenimento. A comunicare il nuovo sodalizio commerciale sono state le due società, mediante un comunicato congiunto.

Accordo DAZN Warner Bros Discovery, cosa comporta dal punto di vista dell’offerta sportiva

L’accordo fra DAZN e Warner Bros Discovery avrà durata pluriennale e riguarda specificamente il nostro paese. La prima conseguenza di tale unione, già presente dal 2020 e che ora sarà ulteriormente rafforzata, porterà, in primis, maggior sport sulla piattaforma.

Oltre alla confermata possibilità di vedere le reti Eurosport 1 ed Eurosport 2, entrambe già presenti nell’applicazione, su DAZN sarà possibile vedere, in diretta ed in modo integrale, alcuni degli eventi più attesi dei prossimi mesi. In primis le partite degli slam di tennis dell’Australian Open e del Roland Garros, oltre che tutte le tappe del Giro d’Italia, del Tour de France, della Vuelta e delle grandi classiche del ciclismo internazionale.

Il prossimo inverno, inoltre, grazie all’accordo siglato gli abbonati a DAZN potranno assistere a tutte le competizioni degli attesi Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina.

Per la prima volta arriva l’intrattenimento sull’applicazione

Ma l’accordo avrà un altro effetto, decisamente rivoluzionario per il mondo dello spettacolo italiano. La piattaforma OTT ospiterà i principali canali di intrattenimento del gruppo, fra cui Real Time, NOVE e Dmax. Dal prossimo autunno, inoltre, l’offerta si amplierà con Discovery Channel, dedicata interamente ai documentari a tema natura.

L’accordo fra DAZN e Warner Bros Discovery giunge a poche settimane di distanza dalla scadenza del sodalizio fra Sky e Warner Bros, scaduto il 30 giugno.

Accordo DAZN Warner Bros Discovery, le parole degli amministratori delegati

L’accordo è commentato, nel comunicato, dagli amministratori delegati delle due società. In primis Stefano Azzi per DAZN Italia, che ha affermato: “L’ampliamento dell’accordo esistente con Warner Bros. Discovery consolida una collaborazione che prosegue dal 2020 e porta ad un’offerta in app ancora più integrata e completa. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra sinergia con un partner di prestigio, con cui condividiamo visione e ambizione“.

Alessandro Araimo, CEO di Warner Bros, ha invece sottolineato: “Siamo lieti di aver ampliato ed esteso l’accordo con Dazn, un partner di grande importanza che negli anni ha saputo apprezzare la qualità e la ricchezza dell’offerta Eurosport (…). Inoltre, siamo lieti che la nostra offerta di intrattenimento trovi una nuova vetrina come quella di Dazn, grazie alla quale i nostri canali in chiaro saranno disponibili sulla piattaforma“.