Sarà Italia-Polonia la semifinale dei Mondiali di pallavolo e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il campionato iridato si svolge nelle Filippine.

Italia-Polonia Mondiali pallavolo programmazione tv, il successo della spedizione azzurra

Il mondo della pallavolo continua a sorridere al nostro paese. Nelle scorse settimane, infatti, l’Italia femminile, guidata sapientemente da Julio Velasco, è riuscita ad ottenere una storica vittoria ai Mondiali, sconfiggendo il Brasile in semifinale e la Turchia in finale.

Sono passati pochi giorni ed ora la Nazionale maschile ha raggiunto la semifinale dei Mondiali. Gli Azzurri, sulla loro strada, trovano la Polonia, avversario decisamente ostico.

L’Italia, allenata da Ferdinando De Giorgi, è il team campione del mondo in carica, avendo ottenuto il titolo, il quarto della storia, nel 2022. La Polonia, invece, da anni è una delle squadre di vertice nel ranking mondiale: nel 2022 ha perso la finale proprio contro l’Italia, mentre ha vinto i due Mondiali precedenti, nel 2014 e 2018.

La diretta gratis sulle reti Rai

Così come tutte le precedenti sfide dell’Italia ai Mondiali di pallavolo, anche la programmazione tv della semifinale ha, come protagonista, la Rai.

La TV di Stato, fino ad ora, ha proposto i match della Nazionale in diretta su Rai 2, ottenendo ottimi dati di ascolto. Il quarto di finale vinto 3 a 0 contro il Belgio, in onda il 24 settembre alle 09:30, ha appassionato 600 mila spettatori, con una share del 13,8%. Dati, questi, ottimi, come d’altronde lo sono stati quelli della spedizione femminile. La semifinale contro il Brasile, in onda su Rai 1, aveva tenuto compagnia a più di 2 milioni e 300 mila spettatori, con il 23,8% di share.

Italia-Polonia è proposta su Rai 2 ed il fischio di inizio è previsto alle ore 12:30. Niente promozione sull’ammiraglia, dunque, come invece già avvenuto per le colleghe della Nazionale femminile. Il racconto è firmato dalla coppia composta da Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Oltre che in televisione, è possibile seguire in streaming la sfida mediante Rai Play.

Italia-Polonia Mondiali pallavolo programmazione tv, la diretta su DAZN

La programmazione tv di Italia-Polonia, valevole per i Mondiali di pallavolo, interessa anche l’emittente streaming a pagamento DAZN. Su tale piattaforma, il collegamento parte alle ore 12:30. Il commento è affidato a Lorenzo Castiglia. Alle ore 08:30, inoltre, su DAZN è possibile seguire l’altra semifinale, che oppone le due sorprese del torneo, ovvero Repubblica Ceca alla Bulgaria.